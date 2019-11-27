До конца 2020 года к eHealth подключат все медучреждения

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил до 31 января 2020 года все медицинские учреждения подключить к электронной системе здравоохранения.

Соответствующее поручение он дал в ходе селекторного совещания по вопросам здравоохранения областным и Киевской городской госадминистрации, сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу КМУ.

Украинцы должны иметь полноценный доступ к гарантированным государством медицинским услугам. Уже год на уровне первичной помощи государство платит именно за медицинские услуги для граждан, а не за содержание больниц. Теперь по такому принципу будет финансироваться и специализированная помощь. И задача местных властей помочь учреждениям здравоохранения подготовиться к новому этапу реформы. Все заведения должны быть автономизированы и обеспечены компьютерами, ведь со второго квартала 2020 года они переходят на финансирование через договор с Национальной службой здоровья Украины,-

сказал Гончарук.

Отмечается, что с 1 апреля 2020 начинаются изменения в финансировании учреждений, предоставляющих специализированную помощь, - это поликлиники и больницы. Для успешного старта изменений на уровне специализированной помощи и подписания договора с Национальной службой здоровья Украины заведения, которые предоставляют специализированную помощь, должны соответствовать требованиям НСЗУ, а именно: быть автономизированными, иметь компьютеры и подключиться к электронной системе здравоохранения.

В 2020 году в Украине в полном объеме заработает Программа медицинских гарантий, и на это в госбюджете заложено 72 млрд грн, что составляет почти 64% от общей суммы средств, выделенных на систему здравоохранения.

В рамках подготовки к внедрению Программы медицинских гарантий уже автономизировано около 73% заведений, предоставляющих специализированную медицинскую помощь. Больше всего таких заведений в Полтавской (98,59%), Винницкой (97,69%), Харьковской (93,64%), Одесской (90,53%) и Сумской (90,22%) областях. Компьютеризировано лишь 33% специализированных учреждений. Области-лидеры - Полтавская (66,02%), Черниговская (56,38%) и Львовская (56,10%),

О результатах работы руководители облгосадминистраций должны отчитаться правительству до 31 декабря 2019 года.

- сказала министр здравоохранения Ззоряна Скалецкая.

В то же время на селекторном совещании отмечалось, что именно местные власти, как владелец медицинского учреждения, должны выделять средства на ремонт больницы, закупать новейшее медицинское диагностическое оборудование, позаботиться об обеспечении заведения медицинскими кадрами и т.п.