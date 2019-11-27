Twitter начинает удалять неактивные аккаунты

Социальная сеть начнет удалять аккаунты, которые неактивны более 6 месяцев, сообщает theБабель со ссылкой на ВВС.

Учетные записи удалят, если их владельцы не войдут в систему до 11 декабря. В соцсети объяснили, что аккаунты будут удаляться, потому что их пользователи не дали согласие на обновленную политику конфиденциальности сервиса.

В Twitter сообщили, что первая партия удаленных учетных записей будет включать те, которые зарегистрированы за пределами США. Сервис уже рассылает электронные письма пользователям аккаунтов, которым грозит удаление. Ожидается, что количество таких учетных записей будет исчисляться миллионами.

Twitter также опровергла информацию, будто бы удаление нацелено на «высвобождение доменов» для новых пользователей. В будущем сервис также планирует изучить учетные записи, через которые пользователи заходили в соцсеть, «но ничего не делали на платформе».

Издание добавляет, что согласно последнему отчету о доходах, в Twitter зарегистрировано 145 млн активных пользователей.