Минифраструктуры начало расследование причин аварии танкера «Делфи»

В связи с аварией судна “Delfi” в акватории морского порта Одесса создана комиссия по расследованию аварийного события. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.
В соответствии с приказом конечный срок работы комиссии определен 13.12.2019.
В настоящее время продолжается сбор соответствующей информации, сведений и материалов, используются другие организационные мероприятия с целью установления обстоятельств и причин возникновения вышеупомянутой аварийного морского события.
Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября дрейфовал на мелина побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября — перевернулся. Позже все члены экипажа потерпевшего судна были спасены.
23 ноября возле места аварии танкера в Одессе было в 157 раз превышено содержание нефтепродуктов.
По факту аварии танкера у берегов Одессы открыто уголовное производство.
На сегодня содержание нефтепродуктов в районе катастрофы танкера в Одессе уменьшилось.
Одесский филиал Администрации морских портов Украины установил на берегу сорбирующие боны длиной 140 метров и вела подготовку по установлению бонового ограждения танкера с моря и внешнего водолазного обследования корпуса судна.
В АМПУ сообщили, что работы по ликвидации последствий аварии с танкером у Одессы планируется в течение недели.