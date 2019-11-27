Минифраструктуры начало расследование причин аварии танкера «Делфи»

В связи с аварией судна “Delfi” в акватории морского порта Одесса создана комиссия по расследованию аварийного события. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мининфраструктуры.

В связи с аварией судна “Delfi”, произошедшей 22.11.2019 в акватории морского порта Одесса, Морской администрацией в соответствии с Положением о классификации, порядке расследования и учета аварийных морских происшествий с судами, утвержденного приказом Министерства транспорта и связи Украины от 29.05.2006 № 516, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 9 августа 2006 г. под № 959/12833 создана комиссия по расследованию аварийного события (приказ Морской администрации от 25.11.2019 № 452 “Об организации расследования аварийного события),

— говорится в Сообщения нет.

В соответствии с приказом конечный срок работы комиссии определен 13.12.2019.

В настоящее время продолжается сбор соответствующей информации, сведений и материалов, используются другие организационные мероприятия с целью установления обстоятельств и причин возникновения вышеупомянутой аварийного морского события.

Напомним, танкер-заправщик Delfi в сильный шторм ночью 21 ноября дрейфовал на мелина побережье в районе Одесского порта, после чего 22 ноября — перевернулся. Позже все члены экипажа потерпевшего судна были спасены.

23 ноября возле места аварии танкера в Одессе было в 157 раз превышено содержание нефтепродуктов.

По факту аварии танкера у берегов Одессы открыто уголовное производство.

На сегодня содержание нефтепродуктов в районе катастрофы танкера в Одессе уменьшилось.

Одесский филиал Администрации морских портов Украины установил на берегу сорбирующие боны длиной 140 метров и вела подготовку по установлению бонового ограждения танкера с моря и внешнего водолазного обследования корпуса судна.

В АМПУ сообщили, что работы по ликвидации последствий аварии с танкером у Одессы планируется в течение недели.