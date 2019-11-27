Молодежь Украины осваивает искусство ведения дебатов на базе Одесской юридической академии

Будь искусен в речи — и ты победишь,

ибо нет оружия сильнее.

Речь — оружие царей!

«Поучения гераклеополитанского царя своему сыну царю Мерикара»

Хороший оратор и в древнем мире, и в наше время является практически синонимом сильного человека, харизматичного лидера, общественного деятеля, яркого политика. И даже внутри семьи – грамотное, культурное ведение переговорного процесса невозможно переоценить, ведь умение договориться сохраняет отношения.

Как только человек начал общаться, он начал внушать, убеждать и доказывать. В наши дни в режиме ораторской полемики определяются результаты переговоров, презентаций в бизнесе, выигрываются ораторские бои между оппонентами. Убеждая сотрудников, выступая на совещании, ведя обсуждения с товарищами, защищая диплом или реферат, – мы участвуем в дебатах.

«Дебаты» — слово французского происхождения и означает: прения, обмен мнениями. В демократических странах дебатами определяются политические решения, экономический курс страны, решается, кто будет президентом, проводятся законы в любом парламенте мира.

Всеукраинская молодежная общественная организация «Федерация Дебатов Украины» ставит перед собой задачи – создать условия для обучения молодежи искусству и культуре ведения дебатов.

С этой целью командами дебатеров регулярно проводятся встречи-батлы на разных уровнях, а раз в год – Всеукраинский турнир, на котором Коллегия судей определяет фаворита года.

Уже традиционно «Кубок Одессы» проходит на базе Одесской Юракадемии. Вуз уже 8 лет является неотъемлемой частью дебатного движения страны. В стенах учреждения высшего образования участники чувствуют свою причастность к образовательной и юридической элите страны. Также в Юракадемии сформирован один из лучших дебатных клубов в Украине, который не раз побеждал на чемпионатах Украины, Европы и мира.

Как объяснила глава Всеукраинской молодежной общественной организации «Федерация Дебатов Украины» Анна Крис, в Украине клуб существовал с 1995 по 2005гг, затем был возрожден в 2010 году, и с тех пор неизменно площадкой для проведения заседаний клуба и прений между командами неизменно выступает Национальный университет «Одесская юридическая академия».

Дебатный турнир «Кубок Одессы» мы основали вместе с Александром Славским, начинали с 12 команд, которые были представлены только одесситами. Сегодня присутствует 100 команд со всей Украины. За 10 лет мы очень выросли и решили, что необходимо создать платформу, где каждый человек сможет продемонстрировать свою вовлеченность в те процессы, которые происходят в Украине и в мире, - говорит Анна Сергеевна, сооснователь Всеукраинского дебатного турнира «Кубок Одессы».

Дебаты происходят в формате имитации заседаний Британского парламента: две команды игроков, получив задание, как на экзамене, имеют несколько минут на подготовку, затем они должны отстаивать заданную току зрения (которая может не совпадать с их личной), изображая парламентскую палату. Причем задача – не столько переспорить оппонента, сколько привлечь на свою сторону «электорат», роль которого исполняют судьи. Признаться, у арбитров нелегкая задача: член Коллегии судей – это человек, взявший на себя миссию в течение часа находиться в состоянии максимально сконцентрированного слушателя, после этого, без какого-либо перерыва, он должен за 15 минут проанализировать то, что происходило в течение этого часа. А еще после этого он должен в течение следующих 15 минут максимально аргументированно обосновать свой вердикт. В отличие от игроков, у судей нет возможности обсудить с коллегами свое мнение. Практика ведения дебатов - это такая технология, которая оставляет отпечаток, каким бы видом деятельности человек не занимался на протяжении жизни: когда ты проходишь собеседование или уже поднялся по карьерной лестнице, принимаешь участие в телеэфире или беседуешь со своей «второй половинкой», - тебе необходимо умение презентовать себя и слышать собеседника. И здесь ты получаешь эмоциональный эффект, которому учишься на дебатах.

Кроме того, необходимо иметь интеллектуальную базу, которая позволит аргументированно отстаивать свою житейскую или политическую позицию. Кстати, попробовать свои силы, став участником клуба, может даже школьник.

Финал турнира проходил параллельно в трех категориях: «опытные», «новички» и «школьники».

Привилегией «опытных» было проведение финала в Зеленом зале Юридической академии, - там сама обстановка способствуют осознанию значимости мероприятия.

Команды-представители клуба уже выступали на Чемпионате Европы и на Чемпионате мира, и всегда входят в топы.

Финалы кубка традиционно все эти годы проходят в стенах Одесской Юракадемии. Мы здесь, как в родном доме. Все ребята, игроки со всей Украины, об этом мечтали. Да и нам, организаторам, здесь очень нравится, в этих красивых аудиториях. Особенно в Зале заседаний Ученого совета, когда проходит церемония награждения победителей, - это особое чувство, просто трепет охватывает от этой обстановки. А в целом могу сказать, что такого Актового зала мы нигде не видели, с такой технической оснасткой, таким интерьером и вместимостью. Кроме того, нам предоставлена возможность использовать несколько аудиторий для того, чтобы команды различных уровней могли удобно взаимодействовать с членами Судейской коллегии. Я глубоко признательна президенту вуза Сергею Васильевичу Кивалову за такую поддержку, - говорит президент Федерации «Дебаты Украины» Всеукраинской молодежной общественной организации Родислав Ткаченко, юрист из г. Кременчуг.

Проект «Кубок Одессы» направлен на развитие личности: развитие критического, аналитического, конструктивного мышления, ораторских навыков, толерантности, уважения к оппонентам. Всеукраинская молодежная общественная организация «Федерация Дебатов Украины» и в дальнейшем будет продолжать привлекать социально активную молодежь к общественному обсуждению актуальных социальных проблем.