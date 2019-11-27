Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами

Национальный университет «Одесская юридическая академия» - один из наиболее динамично развивающихся вузов Украины. Университет имеет многочисленные плодотворные связи с заграничными учебными заведениями. Уже подписано множество соглашений о сотрудничестве с самыми престижными вузами США, Франции, Германии, Швейцарии, Израиля, Австрии. Высшее образовательное заведение является членом Ассоциации европейских университетов и Европейской ассоциации публичного права.

Список самых престижных вузов-партнеров Одесской Юракадемии пополнился благодаря подписанию еще одного меморандума о сотрудничестве – на сей раз трехстороннего. Такая нестандартная форма партнерства была выбрана благодаря тому, что маршрут между двумя крупнейшими вузами Черноморского побережья транзитом проходит через Республику Молдову. А Кишиневский государственный университет и университет Овидиус города Констанцы давно являются вузами-побратимами.

Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве имеет важное значение для отношений как между вузами, так и между нашими государствами. Университет Овидиус является самым крупным вузом Евросоюза на побережье Черного моря и имеет очень много соглашений с разными учебными заведениями на всех континентах планеты. Но мы стремимся заключать соглашения именно с теми университетами, которые находятся в городах, расположенных на Черноморском побережье, а Молдова является неким мостом между нашими странами. Культура Молдовы ассимилирована с украинской, и помогает преодолеть языковой барьер.

Юридическая академия Одессы демонстрирует самый высокий уровень: здесь очень хорошая административная и материальная база, внедрены новейшие технологии. Видна руководящая работа президента вуза Сергея Васильевича Кивалова. Я благодарю его за работу, которую пришлось проделать для создания такого учебно-научного конгломерата. Хочется надеяться, что подписанные сегодня соглашения будут стимулировать румынский и молдавский университеты быть на таком же высоком материальном и академическом уровне, - сказал Сорин Руджина, ректор университета «Овидиус».

Ввиду того, что данное мероприятие связано с соглашением прежде всего между юридическими факультетами, Ректор университета Констанцы прибыл в сопровождении декана юридического факультета и Первым заместителем прокурора Округа Констанца в Румынии. Гости совершили традиционную экскурсию по знаковым местам НУ «ОЮА», посетив Музей оружия, Музей редкой книги, Научную библиотеку, стрелковый тир и спортивный комплекс университета.

Данное соглашение является очень важным шагом в развитии образования и науки. Также такое сотрудничество предполагает академическое взаимодействие и обмен студентами. Это один из значимых шагов к углублению интеграции между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и европейской образовательной системой.

В эти же дни Юридическую академию посетила чрезвычайный полномочный посол Хорватии в Киеве. Президент университета академик Сергей Кивалов встретился с Аницей Джамич и обсудил аккредитацию новых учебных программ, реализацию общих проектов и развитие программы обмена с Загребским университетом – крупнейшим и старейшим вузом Хорватии, с которым Юракадемия тесно и плодотворно сотрудничает на протяжении многих лет. В рамках программы ERASMUS тысячи студентов, аспирантов и преподавателей обоих вузов ежегодно выезжают за границу, где продолжают обучение или проходят стажировку в лучших университетах мира, международных организациях и правовых учреждениях других государств.