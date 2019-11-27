 
Информация к новости
  • Просмотров: 101
  • Дата: Сегодня, 12:09
Сегодня, 12:09

Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами

Категория: Новости / Наука и образование

Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами

Национальный университет «Одесская юридическая академия» - один из наиболее динамично развивающихся вузов Украины. Университет имеет  многочисленные плодотворные связи с заграничными учебными заведениями. Уже подписано множество соглашений о сотрудничестве с самыми престижными вузами США, Франции, Германии, Швейцарии, Израиля, Австрии.  Высшее образовательное заведение является членом Ассоциации европейских университетов  и Европейской ассоциации публичного права.

 

 

Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами

 

Список  самых престижных вузов-партнеров Одесской Юракадемии пополнился благодаря подписанию еще одного меморандума о сотрудничестве – на сей раз трехстороннего.  Такая нестандартная форма партнерства была выбрана благодаря тому, что маршрут между двумя крупнейшими вузами Черноморского побережья транзитом проходит через Республику Молдову. А Кишиневский государственный университет и университет Овидиус  города Констанцы давно являются вузами-побратимами.

 

Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами

 

Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве имеет важное значение для отношений как между вузами, так и между нашими государствами. Университет Овидиус является самым крупным вузом Евросоюза на побережье Черного моря и имеет  очень много соглашений с разными учебными заведениями на всех континентах планеты. Но мы стремимся заключать соглашения именно с теми университетами, которые находятся  в городах, расположенных на Черноморском побережье,  а Молдова является неким мостом между нашими странами. Культура Молдовы ассимилирована с украинской,  и помогает преодолеть  языковой барьер.

 

Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами

 

Юридическая академия Одессы демонстрирует самый высокий уровень: здесь очень хорошая административная и материальная база, внедрены новейшие технологии.  Видна руководящая работа президента вуза Сергея Васильевича Кивалова. Я благодарю его за работу, которую пришлось проделать для создания такого учебно-научного конгломерата.  Хочется надеяться, что подписанные сегодня соглашения будут стимулировать  румынский и молдавский университеты быть на таком же высоком  материальном и академическом уровне, - сказал  Сорин Руджина, ректор университета «Овидиус».

 

Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами

 

Ввиду того, что данное мероприятие связано с  соглашением прежде всего между юридическими факультетами, Ректор университета Констанцы прибыл в сопровождении декана юридического факультета и Первым заместителем прокурора Округа Констанца в Румынии. Гости совершили традиционную экскурсию по знаковым местам НУ «ОЮА», посетив Музей оружия, Музей редкой книги, Научную библиотеку, стрелковый тир и спортивный комплекс университета.

Данное соглашение является очень важным шагом в развитии образования и науки. Также такое сотрудничество предполагает академическое взаимодействие и обмен студентами. Это один из значимых шагов к углублению интеграции между Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и европейской образовательной системой.

 

Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами

 

В эти же дни Юридическую академию посетила чрезвычайный полномочный посол Хорватии в Киеве.  Президент университета академик Сергей Кивалов встретился с Аницей Джамич и обсудил аккредитацию новых учебных программ, реализацию общих проектов и развитие программы обмена с Загребским университетом – крупнейшим и старейшим вузом Хорватии, с которым Юракадемия тесно и плодотворно сотрудничает на протяжении многих  лет. В рамках программы  ERASMUS  тысячи студентов, аспирантов и преподавателей  обоих вузов ежегодно выезжают за границу, где продолжают обучение или проходят стажировку в лучших университетах мира, международных организациях и правовых учреждениях других государств.

 

Галерея

prev

Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
Одесская юридическая академия продолжает расширять связи с иностранными университетами
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать