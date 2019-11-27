Регбийная команда Одесской Юракадемии – в числе лидеров среди команд Украины

На стадионе Военной академии состоялся всеукраинский турнир по регби-7, посвященный Дню десантно-штурмовых войск Украины.

Согласно плану, участие в соревнованиях должны были принять четыре команды: представители Военной академии (факультет подготовки специалистов десантно-штурмовых войск), команда одесского Морского училища №3 «Sailors» («Моряки»), киевская «Патрульная полиция» и «79-я бригада» - команда 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады из г. Николаева. Однако впоследствии присоединились еще две команды - «Корабелы» из Николаева и одесская молодежная команда «Лидерс».

В честь Дня десантно-штурмовых войск Украины, который отмечается 21 ноября, мы проводим турнир по регби-7 на Кубок начальника Военной академии. Задачи мероприятия: в первую очередь, показать, что популяризация такого вида спорта как регби набирает силу и развивается в Вооруженных силах Украины непосредственно, а второе – обратить внимание молодежи, что есть в нашем регионе такое учебное заведение как Одесская военная академия, где можно получить настоящую мужскую профессию.

Шесть команд выразили желание принять участие, и мы считаем это очень важным, так как мы начинаем серию турниров, возможно, в будущем мы будем проводить турниры по регби чаще. Очень радостно, что молодая команда от Юридической академии принимает участие в нашем турнире, есть уверенность, что будущее сотрудничество в проведении таких соревнований у нас будет очень активным, - комментирует событие начальник факультета подготовки специалистов десантно-штурмовых войск Военной академии г. Одесса полковник Сергей Куз.

Команда одесского Морского училища №3 «Sailors» - одна из самых молодых, как по времени существования команды, так и по возрасту игроков. Однако ребята участвуют уже не в первом турнире и демонстрируют высокий боевой дух и сильную спортивную подготовку сразу, уже на первых минутах игры.

Мы выиграли у «Корабелов» со счетом 15:10. Я занес попытку, и Ваня Чернышов, наш капитан, и в целом команда хорошо сыграна, ребята наши молодцы! – делится впечатлениями Павел Бабич, игрок команды «Моряки» из училища №3.

Очень классная игра! Мы занимаемся в училище этим видом спорта примерно год, и за этот год мы получили достаточно большой опыт. О сегодняшней игре могу сказать, что ребята собранные, первую игру мы выиграли, но чувствуется волнение ребят. На следующую игру мы настроены еще серьезнее! – говорит капитан команды регбистов из морского ПТУ №3 при Национальном университете «Одесская юридическая академия» Иван Чернышов.

Директор училища, в котором воспитываются такие замечательные и перспективные спортсмены – Роман Коваленко. Роман по совместительству – куратор студенческого регби от федерации Одесской области по регби Украины.

Очень хорошо, что в такое время года, накануне череды праздников, мы держим ребят в тонусе, давая им возможность поиграть на своем уровне в своей возрастной категории, получая удовольствие от игры, а не просто заниматься тренировочным процессом – это дополнительное развитие и дополнительная возможность выплеснуть энергию молодому организму. Морское училище №3, от которого сегодня играет команда «Моряки», - структурное подразделение Национального университета «Одесская юридическая академия». У нас была серьезная команда по регби-7 «Наутилус», сейчас игроки завершили обучение в вузе, выпустились, а те, что остались, - играют в составе «Моряков», продолжая таким образом заниматься спортом. Хочется сказать отдельное спасибо Сергею Васильевичу Кивалову, что продолжает нас поддерживать, давая возможность ребятам после учебного процесса заниматься спортом, развиваться, ходить в тренировочный и тренажерный залы и получать от этого удовольствие.

Молодежная команда «Лидерс» - наши будущие студенты. Когда ребята оканчивают школу, перед ними стоит задача развиваться в спортивном отношении и получить образование – они видят свое будущее в Национальном университете «Одесская юридическая академия» или Международном гуманитарном университете. На это направлена наша профориентация – Сергей Васильевич всегда поддерживает и развивает спорт, и таким образом мы ориентируем абитуриентов-спортсменов на Одесскую юридическую академию. Здесь есть большое количество факультетов и множество специальностей как гуманитарного, так и медицинского направления или киберспециальности, которые сейчас очень востребованы и имеют огромную перспективу. А те ребята, кто не смог успешно сдать ЗНО, имеют возможность поступить в наше училище. Моряки – это визитная карточка Одессы! – говорит Роман Коваленко.

И нужно сказать, что моряки действительно не посрамили свое доброе имя, выиграв свои игры в турнире. И это – предсказуемый результат, потому что во всех структурных подразделениях Национального университета «Одесская юридическая академия» воспитываются и получают образование настоящие специалисты, успешные во всех своих проявлениях.

Один из игроков команды Одесской военной академии - старшина Виталий Гуменюк – участник боевых действий, два года – с 2014 по 2017 – провел в зоне АТО, сегодня он – курсант 3 курса десантно-штурмовых войск Одесской военной академии.

Одесская федерация регби – основоположник этого вида спорта в Украине. И с мая 2019 года своя команда существует в нашей академии, называется команда «Аssault team» – штурмовая команда. Нам очень нравится, потому что регби развивает тактическое мышление, и очень способствует поддержанию командного духа. Сегодня с нами играет молодая команда Морского училища №3 Национального университета «Одесская юридическая академия», - они тоже демонстрируют, насколько эта игра полезна и военным и гражданским морякам. Во всем мире – в Европе, в Америке, особенно военные – уважают эту увлекательную игру, развивающую тактическое мышление. Первую игру мы отыграли не так, как хотелось бы, но победа будет наша!

- говорит Виталий.

Я очень рад, что регби становится такой дисциплиной, очень тесно связанной с Вооруженными Силами, со службами охраны правопорядка. Сегодня к нам приехали команды по регби из Киева и Николаева, игра будет очень интересной, также принимает участие команда Юридической академии – это вид спорта, который объединяет и студентов, и дает очень хорошую такую мужскую подготовку, закалку, и является профильной во многих странах, как спорт, который культивируется в Вооруженных силах. Поэтому мы уверены, что эта работа будет продолжаться, и вовлечение студенческой молодежи будет развиваться. Мы говорим о том, что у нас участвует молодая команда моряков – курсантов Морского училища №3 Одесской Юракадемии, которая уже успела поиграть с командой моряков Британского королевского флота и показала достойный уровень. Это была проверка боем, и игра была очень интересной. Сегодня тоже ребята свою первую игру уже выиграли с хорошим отрывом. Это тоже такой вклад спорта в обороноспособность нашей страны. И дай Бог, чтобы наши команды вооруженных сил встречались только на полях спортивных сражений!

– говорит глава Федерации регби Одесской области Виталий Этнарович.

Евгений Зборовский – командир батальона патрульной полиции г. Киева, член команды Национальной патрульной полиции Украины.

В Одессе мы прежде не играли, и рады, что игра проводится в рамках празднования Дня десантно-штурмовых войск. Это не первый наш турнир в этом году - наша команда выступает в Высшей лиге чемпионата Украины. Очень хорошая организация принимающей стороны. Впечатления от города прекрасные. Нам нравится состав команд, и что численность команд на турнирах увеличивается. Это – любительский уровень, на котором держится регби Украины, потому что чем больше любителей играют, тем больше игроков мы сможем вовлечь в Украине в принципе. Регби-7 - это олимпийский вид спорта, и мы надеемся, что скоро наша сборная также будет активным участником игр на высшем уровне. Мы представляем патрульную полицию, у нас единственная команда на данный момент, но мы бы хотели, чтоб игра развивалась, потому что она воспитывает характер, воспитывает поддержку и прекрасную физическую подготовку – то, что в правоохранительных органах, в армии, для государственной службы чрезвычайных ситуаций чрезвычайно ценно. Для военизированных специальностей этот вид спорта подходит идеально, в отличие от других, менее универсальных видов спорта,

- говорит Евгений.

На сегодня регбийное сообщество Одессы насчитывает более пяти тысяч человек, а Федерация регби Одесской области является одной из крупнейших организаций по развитию регби во всей стране. В регби играют одесситы всех возрастов, начиная от детей, воспитанников детско-юношеских спортивных школ, и завершая ветеранами спорта – командой «Одесское регбийное братство».