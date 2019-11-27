Зеленский о нормандской встрече: хочу четкого понимания, как остановить войну на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский хочет четкого понимания, когда и как можно остановить войну на Донбассе, он готов к переговорам в различных форматах в рамках нормандской встречи. Об этом Зеленский заявил на брифинге после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.



Зеленский отметил, что не ожидает прекращения войны "завтра".

Я хочу четкого понимания, как президент Украины, страны, которая воюет, когда мы можем и как мы можем на самом деле остановить эту войну, - сказал он.