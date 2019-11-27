Кабмин выделил 500 миллионов на зарплаты медикам и учителям

Кабинет министров на заседании в среду, 27 ноября, перераспределил 171,1 млн грн на зарплаты для учителей и направил 326 млн грн на дофинансирование медицинской субвенции, прежде всего на выплату задолженности по заработной плате врачам. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.
По словам премьера, правительство также создает предохранители, которые не позволят местным властям накапливать подобные долги в будущем.
Глава правительства напомнил, что Министерство здравоохранения также меняет подходы с целью недопущения подобных ситуаций. Так, согласно второму этапу медицинской реформы, с 1 апреля 2020 года начинаются изменения в финансировании учреждений, оказывающих специализированную помощь – это поликлиники и больницы. Все заведения со второго квартала 2020 переходят на финансирование через договор с Национальной службой здоровья Украины.
Отметим, что накануне президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров в ближайшие два дня погасить задолженности по зарплате перед врачами и учителями.
Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 15 ноября уже перераспределил 731 млн грн из резерва медицинской субвенции и нераспределенных расходов Министерства здравоохранения на медицинскую субвенцию местным бюджетам для погашения задолженности по зарплате перед медиками.