 Затонувший в Одессе танкер уберут, но не скоро

Танкер «Делфи», затонувший в ночь с 21 на 22 ноября у пляжа Дельфин в Одессе, уберут, но произойдет это не скоро.

Об этом рассказал исполняющий обязанности начальника администрации одесского морского порта Дмитрий Карпов, передает «Думская».

По его словам, первым делом необходимо обследовать корпус судна. Этим займутся водолазы порта.

К сожалению, погодные условия не позволяют сделать это прямо сейчас. Корпус надо осматривать и снаружи, и изнутри и по результатам обследования принимать решение о способах подъема и его дальнейшей судьбе,

— сказал он.

Карпов не исключил, что танкер придется разрезать на месте.

Как бы то ни было, работы не начнутся, пока не появится ясность относительно намерений судовладельца — зарегистрированной в Великобритании компании Atenia Holding Ltd. Пока они не выходят на связь. И.о. начальника администрации порта говорит, что фирме направили письмо по электронной почте. Там его прочитали, но ответа пока нет.

Судя по всему, повторяется прошлогодняя ситуация с буксиром «Парралелль», который четыре месяца не могли убрать с того же самого пляжа. Правда, «Делфи» намного больше «Параллели».