У нас до сих пор действует норма 1918 года на молоко "за вредность" — Милованов

Министр экономики Тимофей Милованов напомнил, что в Украине до сих пор действует норма на "молоко за вредные условия труда", введенная в 1918 году, и усомнился в ее пользе.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает "Экономическая правда".

В Украине - современной, европейской стране 21 века - до сих пор действует норма, введенная в 1918 году Владимиром Лениным! Это советская норма "молоко за вредные условия труда". Она берет свое начало с особого декрета Ленина, которым он обязал выдавать молоко голодающим рабочим одного из заводов. Через год такая норма стала действовать на многих промышленных предприятиях для поддержки физических сил работников,

- отметил министр.

Милованов отметил, что норма до сих пор действует, и выразил сомнения в реальности ее пользы.

Прошло более 100 лет, но этот коммунизм до сих пор есть в нашем Кодексе законов о труде. По закону, каждый человек должен получать 1/2 литра молока в день. Если коровка, скажем, дает 20 литров в день, то нужно 2,5 коровки на 100 человек. Однако польза от такой поддержки молоком сомнительна

,- резюмировал министр.