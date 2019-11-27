Генпрокуратура проведет следственные эксперименты в делах Майдана - Рябошапка

Генеральная прокуратура намерена провести следственные эксперименты в "майдановских делах", заявляет генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.

Речь идёт о следственных экспериментах. Сейчас мы решаем вопрос, чтобы эти следственные эксперименты проводить уже сейчас, не откладывая,-

сказал генпрокурор в среду журналистам в Киеве, передает "Интерфакс-Украина"

По словам генпрокурора, речь идёт о тех уголовных производствах, которые непосредственно связаны с событиями на Майдане, с применением насилия.

Большинство производств ("майдановских" - ред) не завершены. И большинство следственных экспериментов, которые мы сейчас будем проводить, можно было сделать ещё пять лет назад, потому что никакой процессуальной сложности в этом нет. Воспроизвести обстоятельства, при которых были причинены телесные повреждения... Можно было ещё пять лет назад, а не делать это на шестой год после событий,

- сказал Рябошапка.