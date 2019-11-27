ДНР предлагает провести обмен пленными до конца года

Представители самопровозглашенной "Донецкой народной республики" предлагают украинской стороне провести обмен пленными в ближайшее время. Об этом заявила "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передает РБК-Украина.
В частности, по итогам переговоров контактной группы в Минске она предложила как можно скорее провести обмен.
Отметим, последний прямой обмен пленными на Донбассе прошел 27 декабря 2017 года.
Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о возможном обмене пленными с Россией. По его словам, освобождать украинских пленных планируется сразу из Крыма, Донбасса и непосредственно из России.