Одесский язык все еще жив: галерист Сергей Брайко презентовал свою новую книгу



Сборник рассказов с интригующим названием «Зигзаг, и еще зигзаг» стал продолжением трилогии одесского автора и известного галериста Сергея Брайко. Презентация новой книги состоялась в Доме ученых. Как и два предыдущих издания, в новый сборник вошли короткие рассказы об Одессе и ее обитателях.

«Чем интересны книги Сергея Брайко – они одесские. Рассказы небольшие, но очень емкие по содержанию. Когда читаешь, сразу чувствуешь, что они написаны неравнодушным, наблюдательным человеком, который любит свой город. В наше время таких людей очень мало, несмотря на то, что книг об Одессе выходит много. Но в основном это социально-направленные, исторические книги, какие-то исследования, а вот таких теплых, домашних, одесских книг очень мало», - поделилась руководитель научной секции книги при Доме ученых, заведующая Мемориальным музеем К. Паустовского Лилия Мельниченко.

Сергей Брайко – коренной одессит, в прошлом моряк – много лет бороздил по морям и океанам. Писать начал относительно недавно, но творческая атмосфера окружала его всегда. Начинал он как реализатор работ одесских художников в Городском саду, потом появилась галерея «Ракурс». Именно художникам, с которыми Сергей Брайко работал в разные годы, и посвящены многие из его рассказов.

«Я писала предисловие к двум его книгам. Для меня очень интересно наблюдать, как развивается сам Сергей Брайко, как растет его интерес литературе, и при чем растет не только среди наших гостей, но и гостей из разных стран, которые с удовольствием увозят его книги как одессику, открывая ту старую Одессу, которая действительно объединяет всех одесситов по всему миру»

, - отметила президент благотворительного фонда AVE, представитель галереи «Ракурс» Рита Колобова.

Атмосферу старой доброй Одессы Сергею Брайко так же удается передать за счет особенного стиля написания. По словам искусствоведа и филолога Владимира Островского, автор использует одесского языка, при чем в своем современном варианте.

«Я нахожу, что этот сборник лучше, нахожу, что человек прогрессирует. Постепенно изобретает свой «непозичений» стиль рассказа, и я, наконец, слышу его задушевный голос, потому что, в принципе, Брайко очень задушевный человек», - отметил Владимир Островский.

Как и предыдущие книги помощь в издании сборника Сергею Брайко оказывает семья его бывшего компаньона Сергея Майнова, с которым они вместе когда-то открывали галерею «Ракурс».

«Сергея нет уже много лет, но с его семьей мы продолжаем дружить и сотрудничать», - отметил Сергей Брайко.

Книга «Зигзаг, и еще зигзаг» издана тиражом всего 500 экземпляров. Как и предыдущие издания ее можно приобрести во Всемирном клубе одесситов. На этом серия рассказов об Одессе не завершается. Уже сейчас Сергей Брайко работает над четвертой книгой, в которою, кроме прозы, войдут и поэтические композиции.