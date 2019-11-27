Зеленский поздравил Бориса Патона с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Национальной академии наук Украины, академика, Героя Украины Бориса Патона со 101-м днем рождения.

Всю свою жизнь Вы посвятили любимому делу, без устали работали для развития науки и на благо нашего государства, подавая пример уникальной работоспособности и верности избранному пути. Ваши впечатляющие научные достижения — бесценный вклад в отечественную и мировую науку. Ваш светлый ум, высокий профессионализм и жизненная мудрость — образец для будущих поколений. Без преувеличения, Вы — гордость Украинского государства, один из ее символов,

— говорится в поздравлении, текст которого опубликован на официальном сайте главы государства, сообщает Hubs

Зеленский пожелал Патону крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной энергии.

Пусть Ваш богатый опыт, талант, самоотверженный подвижнический труд и неутомимое воодушевление еще много лет служат украинской науке и нашей стране,

— написал глава государства.

Борис Евгеньевич Патон родился 27 ноября 1918, Киев - советский и украинский учёный в области металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, профессор.

С 1953 года - директор Института электросварки имени Е. О. Патона.

С 1962 года - президент Национальной академии наук Украины.

Старейший (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) президент государственной Академии наук в мире, а также старейший (как по возрасту, так и по длительности пребывания в статусе) действительный член Национальной академии наук Украины и Российской академии наук.