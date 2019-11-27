 
Информация к новости
  • Просмотров: 70
  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Зеленский поздравил Бориса Патона с днем рождения

Категория: Новости / История и общество

Зеленский поздравил Бориса Патона с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Национальной академии наук Украины, академика, Героя Украины Бориса Патона со 101-м днем рождения.

 

 

Всю свою жизнь Вы посвятили любимому делу, без устали работали для развития науки и на благо нашего государства, подавая пример уникальной работоспособности и верности избранному пути. Ваши впечатляющие научные достижения — бесценный вклад в отечественную и мировую науку. Ваш светлый ум, высокий профессионализм и жизненная мудрость — образец для будущих поколений. Без преувеличения, Вы — гордость Украинского государства, один из ее символов,
— говорится в поздравлении, текст которого опубликован на официальном сайте главы государства, сообщает Hubs.

Зеленский пожелал Патону крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной энергии.

Пусть Ваш богатый опыт, талант, самоотверженный подвижнический труд и неутомимое воодушевление еще много лет служат украинской науке и нашей стране,
— написал глава государства.

 

Борис Евгеньевич Патон родился 27 ноября 1918, Киев - советский и украинский учёный в области металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, профессор.

С 1953 года - директор Института электросварки имени Е. О. Патона.

С 1962 года - президент Национальной академии наук Украины.

Старейший (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) президент государственной Академии наук в мире, а также старейший (как по возрасту, так и по длительности пребывания в статусе) действительный член Национальной академии наук Украины и Российской академии наук.

 

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать