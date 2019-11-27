Зеленский поздравил Бориса Патона с днем рождения

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил президента Национальной академии наук Украины, академика, Героя Украины Бориса Патона со 101-м днем рождения.
Зеленский пожелал Патону крепкого здоровья и неиссякаемой жизненной энергии.
Борис Евгеньевич Патон родился 27 ноября 1918, Киев - советский и украинский учёный в области металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, профессор.
С 1953 года - директор Института электросварки имени Е. О. Патона.
С 1962 года - президент Национальной академии наук Украины.
Старейший (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) президент государственной Академии наук в мире, а также старейший (как по возрасту, так и по длительности пребывания в статусе) действительный член Национальной академии наук Украины и Российской академии наук.