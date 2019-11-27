Гончарук дал понять, что Кабмин не выполнит обещание Зеленского отменить коммуналку для людей старше 70 лет

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что правительство не будет выполнять обещание президент Владимира Зеленского, отменить оплату коммунальных услуг для людей старше 70 лет. Об этом он заявил журналисту "Страны" во время брифинга в среду, 27 ноября.
По его словам, государственная политика сосредоточена на неповышении тарифов для всех граждан Украины, независимо от возраста.
Отметим, что в начале прошлого месяца премьер-министр, отвечая на вопрос, когда правительство начнет выполнять предвыборное обещание Владимира Зеленского - освободить от платы за комуслуги людей старше 70 лет, предложил дождаться принятия бюджета и сказал, что вопрос изучается.
Напомним, почти несколько месяцев назад президент Владимир Зеленский объявил, что его команда работает над тем, чтобы отменить коммунальные тарифы малообеспеченным пенсионерам после 70 лет.