Презентация 79 номера альманаха «Дерибасовская – Ришельевская»

Вышел в свет 79 альманах «Дерибасовская – Ришельевская». Он открывается Камертоном номера. На сей раз – это публикации монологов наших знаменитых земляков. Михаил Жванецкий размышляет о, пожалуй, самом важным документе, по которому живут граждане практически всех стран, расположенных на Земном шаре – о Конституции. Не станем даже пытаться пересказать мэтра своими словами. Читайте и задумывайтесь. Поэт Юрий Михайлик посвятил свои стихи одной из легендарных одесских красавиц, круживших голову Пушкину – Каролине Собанской..

Память города. Она – в уникальной планировке Одессы, в ее архитектурных ансамблях и памятниках . Продолжая сложившуюся традицию Одесский литературный музей начал подготовку к выпуску очередного календаря, рассказывающего об улицах Одессы. В 2020 году он будет посвящен Старопортофранковской, по которой в былые времена проходила граница Вольного города. В номере – публикация Алены Яворской (Алена Яворская (Alena Yavorskaya), из которой вы узнаете, в каком доме родился Илья Ильф.

Памятник зодчества – Шахский дворец – романтический и таинственный. Его историю рассказывает Сергей Котелко (Serge Kotelko).

Продолжается публикация глав из Одесского Пушкинского путеводителя, работу над которым завершает (Олег Губарь (Oleg Gubar)). Мы совершаем путешествие во времени и вместе с поэтом знакомимся с молодым городом у Черного моря.

Раздел «Искусство –жизнь-искусство» содержит рассказ о фестивале «Бархатный сезон» в Одесском национальном театре оперы и балета, о жизни и творчестве скрипача Семена Снитковского, о зачинателе школы футуризма Василиске Гнедове и другие материалы.

В разделе «Сокровища из сокровищницы », который ведет библиограф Татьяна Щурова, публикуются уникальные воспоминания актрисы Полины Нятко о том, как в 1927 году в нашем Украинском театре был создан спектакль по пьесе Исаака Бабеля «Закат».

С Одессой были тесно связаны жизнь и творчество выдающегося живописца, графика, искусствоведа Амшея Нюрнберга. Уже несколько лет мы публикуем материалы из его обширного архива, которые присылает в редакцию дочь – Ольга Тангян.

Наши юные земляки активно и плодотворно участвуют во Всеукраинском литературном конкурсе «Море талантов». Их стихи вы найдете в разделе «Первые шаги».

Не все читатели знают о том, что название нашего юмористического отдела – «Ах, Одесса!» пришло в альманах по наследству из одноименной газеты, которая в конце 80-х выходила всего год, но оставила о себе добрую память. Об этом повествует журналист и юморист Григорий Яблонский.

И, наконец, в этом номере – рассказы о юбилярах, среди которых и редактор альманаха Феликс Кохрихт, и наш постоянный и любимый читателями автор – Михаил Пойзнер. Вспоминаем мы и ушедшего из жизни замечательного писателя и краеведа Александра Розенбойма ( Ростислава Александрова).

Проза, поэзия, рецензии, дневники путешественников, книжные новинки – все это читатели найдут в последнем номере уходящего года, а редакция уже начала работу над первым следующего.

Презентация альманаха состоится 3 декабря в золотом зале Одесского литературного музея. Начало в 16 часов.

С электронной версией альманаха вы можете ознакомиться на нашем сайте: https://www.odessitclub.org/index.…/almanah/2963-almanakh-78

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