Трамп подписал законы в поддержку протестующих в Гонконге

Об этом говорится в официальном заявлении главы Белого дома, передает Укринформ.
Первый закон, проект которого был почти единогласно утвержден в обеих палатах Конгресса США на прошлой неделе, ограничивает торговые привилегии для КНР. Чтобы они продолжались, Госдепартамент ежегодно должен подтверждать достаточную автономию Гонконга от материкового Китая.
Напомним, что в Гонконге с июня проходят массовые акции протеста. В начале сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из требований демонстрантов и отозвала законопроект об экстрадиции, позволявший выдавать правонарушителей в материковый Китай. Однако протестов это не остановило.
18 ноября полиция Гонконга штурмовала местный университет, применив слезоточивый газ и водяные пушки.