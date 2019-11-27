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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Трамп подписал законы в поддержку протестующих в Гонконге

Категория: Новости / Политика

Трамп подписал законы в поддержку протестующих в Гонконге

Президент США подписал два закона, принятых почти единодушным голосованием в Конгрессе, которые поддерживают демократические протесты в Гонконге и оказывают дополнительное давление на официальный Пекин.

Об этом говорится в официальном заявлении главы Белого дома, передает Укринформ.

 

 

Я подписал эти законы из уважения к президенту Китая Си и к народу Гонконга. Они были приняты в надежде, что лидеры и официальные представители Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать свои разногласия с целью достижения долгосрочного мира и процветания для всех,
- подчеркнул Трамп.

Первый закон, проект которого был почти единогласно утвержден в обеих палатах Конгресса США на прошлой неделе, ограничивает торговые привилегии для КНР. Чтобы они продолжались, Госдепартамент ежегодно должен подтверждать достаточную автономию Гонконга от материкового Китая.

Второй документ, в частности, запрещает продажу в Гонконг средств, которые используются силовиками для разгона массовых акций протестов.

Напомним, что в Гонконге с июня проходят массовые акции протеста. В начале сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из требований демонстрантов и отозвала законопроект об экстрадиции, позволявший выдавать правонарушителей в материковый Китай. Однако протестов это не остановило.

18 ноября полиция Гонконга штурмовала местный университет, применив слезоточивый газ и водяные пушки.



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