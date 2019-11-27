Китай примет меры в ответ на принятие США закона о ситуации в Гонконге - МИД КНР

Китай предупредил США, что может принять соответствующие контрмеры в ответ на принятие закона "О правах человека и демократии в Гонконге", ответственность за их последствия будет лежать на американской стороне. Об этом заявил МИД КНР, передает "Интерфакс-Украина".
В нем отмечается, что новые законы, касающиеся Гонконга, - "это серьезное вмешательство в дела Гонконга, серьезное вмешательство во внутренние дела Китая, грубое нарушение международного права и основных норм международных отношений, это - неприкрытая гегемония, против которой решительно выступают китайское правительство и народ Китая".
Эти законы, говорится в заявлении, лишний раз "продемонстрируют китайскому населению, в том числе соотечественникам в Гонконге, зловещие намерения и гегемонистскую природу Соединенных Штатов".
Напомним, что президент США Дональд Трамп, подписал два законопроекта по Гонконгу, ранее представленные двумя палатами американского Конгресса.
Ранее сообщалось, Палата представителей и Сенат американского Конгресса ранее согласовали и одобрили законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге" в поддержку протестных выступлений в городе.
В соответствии с ним госдепартамент должен не реже одного раза в год подтверждать Конгрессу, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы для него сохранялись льготные условия для торговли с Соединенными Штатами. Он также предусматривает санкции против властей города за нарушение прав человека.
Второй законопроект запрещает поставки гонконгской полиции средств, которые могут быть использованы для разгона демонстраций: слезоточивого и перцового газов, резиновых пуль и электрошокеров. Оба документа были переданы на подпись президенту.