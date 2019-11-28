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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

На выезде из Одессы столкнулись 11 автомобилей: есть пострадавшие

Категория: Новости / Происшествия

На выезде из Одессы столкнулись 11 автомобилей: есть пострадавшие

28 ноября на Киевской трассе произошло ДТП при участии 11 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области. 

Авария произошла около 8:10 возле ТЦ «Новая линия». В результате происшествия за помощью медиков обратились 2 человека. 

 

На месте происшествия работают патрульные и следователь. Причину аварии установит следствие,
- прокомментировали в ведомстве. 

Из-за аварии перекрыта одна полоса движения. В сторону Одессы образовалась пробка.

На выезде из Одессы столкнулись 11 автомобилей: есть пострадавшие

 

Отметим, патрульные просят водителей быть внимательными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий. В Одессе и области возможен туман, видимость при котором, по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, составит 200-500 м. 

 


Источник: Пушкинская



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