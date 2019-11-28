На выезде из Одессы столкнулись 11 автомобилей: есть пострадавшие

28 ноября на Киевской трассе произошло ДТП при участии 11 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции в Одесской области.

Авария произошла около 8:10 возле ТЦ «Новая линия». В результате происшествия за помощью медиков обратились 2 человека.

На месте происшествия работают патрульные и следователь. Причину аварии установит следствие,

- прокомментировали в ведомстве.

Из-за аварии перекрыта одна полоса движения. В сторону Одессы образовалась пробка.

Отметим, патрульные просят водителей быть внимательными на дорогах в связи с ухудшением погодных условий. В Одессе и области возможен туман, видимость при котором, по данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, составит 200-500 м.