Минфин передал ПриватБанк правительству

Национализация ПриватБанка состоялась в декабре 2016 года, когда Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал 100% акций неплатежеспособного ПриватБанка Минфину за 1 гривну.

Уже на 21 декабря 2016 года владельцем 100% акций ПриватБанка было «государство Украина в лице Министерства финансов». Эти данные же были на 1 января 2019 года.

Однако уже на 25 сентября 2019 года владельцем 100% акций ПриватБанка стало «государство Украина в лице Кабинета Министров».

Об этом сообщает Finclub со ссылкой на официальный сайт НБУ.

Экс-собственник ПриватБанка Игорь Коломойский заявил, что вернет в свою собственность ПриватБанк в ближайшем будущем.

Международный валютный фонд знает, что ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время,

- заявил олигарх.Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что экс-собственники ПриватБанка не получат ни акции банка, ни какие-либо средства.Дело в том, что в украинских судах Игорь Коломойский оспаривает договор купли-продажи акций ПриватБанка между ФГВФЛ и Минфином. Если Минфин проиграет, он должен будет вернуть акции олигарху. Но после передачи акций правительству Минфин уже не имеет к ним доступа.Суд, который может принять решение о денационализаии ПриватБанка, состоится уже 19 декабря.Чистая прибыль государственного ПриватБанка за январь-октябрь 2019 года составил 28 млрд грн, что вдвое превышает финансовый результат деятельности банка в 2018 году.Бывшие владельцы ПриватБанка просят дополнительное время для подготовки к защите в лондонском суде, где их обвиняют в мошенничестве на $2,6 млрд.

Отметим, что национализированный Укргазбанк также принадлежит государству в лице Минфина (на 94,94%), тогда как Ощадбанк и Укрэксимбанк были основаны государством, поэтому принадлежат на 100% именно правительству.