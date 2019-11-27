Венгрия отказалась от участия в Евровидении-2020

Хотя до Евровидения-2020 осталось более 6 месяцев, государства уже определяются, будут ли участвовать в шоу. В частности, Венгрия отказалась от песенного конкурса из-за "чрезмерной гомосексуальности".

Как сообщает The Guardian со ссылкой на инсайдеров, официально государство не указывало причин своего решения относительно участия в Евровидении-2020. Однако в последние недели обострялась гомофобная риторика на провластных каналах. Поэтому источники предполагают, что именно это стало причиной отказа от конкурса, который пройдет в Нидерландах.

По данным журналистов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан запустил так называемую инициативу "семья прежде всего". Политик стремится популяризировать ценности традиционной семьи и изменить демографическую статистику. Перед этим Виктор Орбан публично заявлял, что усыновление детей представителями ЛГБТ-сообщества должно приравниваться к педофилии.

Не менее острые заявления звучали и в провластных каналах. В одном из прямых эфиров MTVA комментаторы назвали Евровидение "гомосексуальной флотилией" и добавили, что отказ от конкурса только пойдет на пользу Венгрии и психическому здоровью нации.

Меня не удивило это. Все было в духе организационной культуры MTVA,

– рассказал инсайдер.

Он добавил, что в последнее время венгерские каналы негативно освещают ЛГБТ-сообщество и их права. Единственным исключением была трансляция ежегодного Budapest Pride. В то же время пресс-секретарь правительства Золтан Ковач опроверг все предположения о причинах отказа от Евровидения-2020. Однако раскрывать мотивы такого решения он также не захотел.

Вместо того, чтобы участвовать в Евровидении в 2020 году, мы будем поддерживать ценную продукцию, созданную талантливыми венгерскими поп-музыкантами,

– написал он в ответ журналистам The Guardian.

Ежегодно более 30 государств проводят национальные отборы и определяются с именами конкурсантов Евровидения. В 2020 году в шоу примут участие представители Албании, Армении, Австралии, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Грузии, Греции, Исландии, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Молдовы, Нидерландов, Северной Македонии, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины и Великобритании.

Евровидение-2020 состоится в Роттердаме, что в Нидерландах. Финальное шоу пройдет 16 мая и будет транслироваться во всех странах Европы.