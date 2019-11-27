"Перстень викингов" оказался уникальным христианским артефактом

Польские археологи изучили таинственное "кольцо викингов", возраст которого почти 1000 лет, и установили, что на самом деле украшение является уникальным христианским артефактом, которое не имеет никакого отношения к Скандинавии. Об этом сообщает ZIK со ссылкой на Science in Poland.

Перстень нашли еще в 2003 году Мирослав и Малгожата Андралоич, а также археолог Мариуш Тушинский, который возглавлял археологическую миссию в крепости Гжибово.

Артефакт датировали концом IX – началом X века. До сих пор считалось, что перстень принадлежал викингам. Однако новое исследование доказало, что это один из старейших и редких христианских артефактов, когда-либо обнаруженных на территории Польши.

Перстень нашли с помощью металлоискателя недалеко от того места, где ранее был найден клад средневековых монет. Он украшен переплетенными изображениями животных. Подобные мотивы встречались у викингов, и ввел археологов в заблуждение.

Сначала мы думали, что это перстень происходит из Скандинавии. Однако после тщательного анализа выяснилось, что наиболее схожие мотивы, которые украшают подобные предметы, происходят из Западной Европы Каролингской эпохи. Возможно, это украшение изготовили в Восточных Альпах, где христианство доминировало уже в VIII веке,

– говорит Мирослав Андралоич.

Археолог отметил, что перстень изготовили из сплава свинца и латуни. Этот медно-цинковый сплав высоко ценился и использовался в производстве ювелирных изделий для тогдашней знати. Цвет изделия был похож на золото, что отличало его от обычной бронзы.

Выяснилось, что внутри перстень оказался не круглым. Как установили ученые, это не ошибка ремесленника, а свидетельство его мастерства. Исследователи считают, что этот перстень ремесленник приспособил к анатомии конкретного человеческого пальца.

то есть перстень изготовили для конкретного человека, который не боялся, что украшение может соскользнуть с его руки. Перстень имел еще одну тайну. Чтобы снять или надеть украшение, владелец должен был повернуть его на 45 градусов по часовой стрелке или против нее.

Перстень украшен изображениями птиц, которые накладываются друг на друга, а его корону венчает медальон с изображением лежащего животного в центре. Похожий мотив был найден на броши Каролингской эпохи, хранящейся в Британском музее в Лондоне.

Мы провели аналогию и пришли к выводу, что это образ Agnus Dei (Агнец божий) и павлинов, окружающих его. Это соответствует нашему знанию символики – павлин был символом Воскресения Христа,

– говорит Андралоич.

Кроме того, схожие элементы орнаментного плетения исследователи нашли на декоративных подсвечниках из Кремсмюнстерского аббатства в Австрии. Пока остается только гадать, как такой ценный артефакт попал на польскую территорию и когда именно это произошло.

Крепость в Гжибово существовала с 920-х годов до середины XI века, частично совпадает с периодом изготовления перстня. Но мы не можем ответить на вопрос, как артефакт с такой четко изображенной христианской иконографией появился в крепости Гжибово. Мы не знаем, был ли это подарок или знак принадлежности к христианской общине,

– подчеркивает Андралоич.