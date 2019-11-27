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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

В Украине проведут электронную перепись населения

Категория: Новости / История и общество

В Украине проведут электронную перепись населения

В Украине вместо традиционной проведут электронную перепись населения. Это поможет сэкономить не менее 2 миллиардов гривен. Об этом Министр Кабмина Дмитрий Дубилет сообщил на своей странице в Facebook, передает Hubs.

Дубилет подчеркнул, что перепись – это важное мероприятие, но в традиционном формате – это «непозволительная роскошь для Украины».

Министр Кабмина напомнил, что в бюджете 2020 года было заложено на перепись населения 3,4 миллиарда гривен. Однако эту сумму уменьшили до 1,4 миллиарда гривен.

А если все пойдет, как запланировано, думаю, потом мы сможем сэкономить еще под 1 миллиард. Сэкономленные деньги пойдут на медицину и другие важные программы,
– написал Дубилет.

Министр пояснил, что для правительства информация о том, в каких населенных пунктах сколько живет людей, а также их пол и возраст, срочная. Именно поэтому нет времени ждать до следующего года.

Дубилет описал такой алгоритм переписи населения:

1. собираем анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении;

2. собираем данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд). Так как эти группы имеют меньшее проникновение мобильных;

3. проводим «калибрующие» социологические опросы. Уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах;

4. вставляем эти данные в математическую модель.

Результат покажет достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах.

Эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос,
– добавил Дубилет.



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