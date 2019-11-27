В Украине проведут электронную перепись населения

В Украине вместо традиционной проведут электронную перепись населения. Это поможет сэкономить не менее 2 миллиардов гривен. Об этом Министр Кабмина Дмитрий Дубилет сообщил на своей странице в Facebook, передает Hubs.
Дубилет подчеркнул, что перепись – это важное мероприятие, но в традиционном формате – это «непозволительная роскошь для Украины».
Министр Кабмина напомнил, что в бюджете 2020 года было заложено на перепись населения 3,4 миллиарда гривен. Однако эту сумму уменьшили до 1,4 миллиарда гривен.
Министр пояснил, что для правительства информация о том, в каких населенных пунктах сколько живет людей, а также их пол и возраст, срочная. Именно поэтому нет времени ждать до следующего года.
Дубилет описал такой алгоритм переписи населения:
1. собираем анонимную информацию у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении;
2. собираем данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный Фонд). Так как эти группы имеют меньшее проникновение мобильных;
3. проводим «калибрующие» социологические опросы. Уточняем, сколько сим-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах;
4. вставляем эти данные в математическую модель.
Результат покажет достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах.