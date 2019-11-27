Данилов рассказал о самых важных вопросах, которые обсудят на Нормандской встрече

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил на встрече лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря Украина, прежде всего, будет поднимать вопрос возвращения украинских военнопленных.

Мы понимаем, с чем мы должны идти на нормандский формат. Первый вопрос – это возвращение наших военнопленных. К пребольшому сожалению, речь идет не о десятках, а сотнях людей, которые находятся в плену. Второй вопрос – это прекращение огня по всей линии фронта. У нас нет желания, чтобы продолжали убивать граждан Украины. Мы должны это прекратить. Третий вопрос – это понимание, что происходит с украинско-российской границей. До того времени, пока не будет возвращена украинская граница, пока там не будут стоять украинские военные, очень много процессов будут проходить крайне сложно и я бы сказал даже невозможно,-

сказал Данилов во время конференции "Прекращение огня и разведения войск в Донбассе: вопросы безопасности и гуманитарные аспекты", передает "Телеграф"

Также он заявил, что у СНБО есть пять сценариев возвращения оккупированных украинских территорий, но отказался уточнять их.

Наши оппоненты и враги будут делать все от них зависящие, чтобы мы пошли, скажем так, на какие-то отношения с этими... Надо понимать с кем, и могут ли они отвечать за свои слова, есть ли у них такие полномочия,

- сказал он журналистам в рамках заседание Национальной платформы "Диалог о мире и безопасной реинтеграции", отвечая на вопрос, о возможных переговорах с так называемыми властями временно неподконтрольных территорий Донбасса.

Кроме того, он подчеркнул, что "не понимает, что такое власть Донецкой и Луганской областей".

Данилов отметил, что на данный момент необходимо ожидать результаты "Нормандской встречи".

Я уверен, что никаких шагов президента Владимира Зеленского по уступкам, которые не будут в пользу нашего государства, мы с вами там не увидим,

- добавил секретарь СНБО.