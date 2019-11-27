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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

Венгрия продолжит блокировать Совет Украина-НАТО, - посол

Категория: Новости

Венгрия продолжит блокировать Совет Украина-НАТО, - посол

Венгрия и в дальнейшем продолжит блокировать Совет Украина-НАТО. Об этом в интервью "Главкому" заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, передает РБК-Украина.

Посол уточнил, что Венгрия не блокирует процесс интеграции Украины в НАТО.

Мы блокируем только один форум, это политический уровень - Совет Украина-НАТО. И будем блокировать дальше. Почему мы блокируем совместные декларации на этом политическом уровне? Потому что считаем НАТО не только военной организацией. Если ты хочешь стать членом НАТО, у тебя должны быть обязательства соблюдать права человека. На наш взгляд, принятый закон об образовании противоречит этим принципам,
- отметил Ийдярто.

Он также назвал неправильным, что НАТО не занимается проблемами национальных меньшинств.

 

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что венгерский вопрос не должен мешать сотрудничеству Альянса и Украины.

До этого Венгрия разблокировала заявление послов НАТО по Украине, после того, как украинская сторона учла рекомендации венгерского комитета по национальным меньшинствам.

 

 



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