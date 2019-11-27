Со следующего года морские порты снизят пропускные тарифы в пять раз

Администрация морских портов (АМПУ) намерена снизить тарифы на оформление пропусков в морские порты в 2-5 раз с 1 января 2020 года.
Об этом говорится в сообщении АМПУ, передают Українськi Новини.
Согласно сообщению, с 1 января 2020 морские агенты получат возможность выбирать между двумя вариантами оформления договоров с Администрацией морских портов Украины.
Первый - договор присоединения, который предусматривает предоставление АМПУ полного комплекса услуг, включая администрирование портовых сборов и предоставление других сопутствующих услуг.
Второй - двусторонний хозяйственный договор, предусматривающий взаимодействие между АМПУ и агентами исключительно по оплате портовых сборов и специализированной услуги.
Соответствующие редакции договоров будут обнародованы в ближайшее время на сайте АМПУ в разделе "Морские агенты".
Еще одной новостью для морского сообщества станет снижение стоимости пропусков на территорию портов.
АМПУ с 1 января 2020 внедряет новую систему расчета этих свободных тарифов, которая включает в себестоимость пропусков только расходы, связанные с процессом их изготовления, должным образом распределены косвенные расходы и норматив рентабельности.
Это позволит снизить стоимость пропусков в порты в 2-5 раз.
Например, получение постоянного пропуска для грузового автомобиля на территорию Одесского и Белгород-Днестровского портов станет дешевле в 3,5 раза, в Николаевский - в 2 раза, в "Черноморск" - в 1,5 раза.
Отметим, что в Украине расположены 18 морпортов, больше всего - в Одесской области, в том числе наиболее крупные: Одесский морской порт и морпорт "Пивденный".