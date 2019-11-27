67% женщин в Украине подвергались насилию, - соцопрос

В Украине 67% женщин в возрасте от 15 лет подверглись психологическому, физическому или сексуальному насилию.

Об этом свидетельствуют статистические данные исследования о благополучии и безопасности женщин в Украине, проведенного ОБСЕ в 2018 году, передает 112.ua.

Каждая третья из 10, или 28%, опрошенных женщин подверглись физическому и сексуальному насилию со стороны партнера.

Более трети женщин (35%) Украины в возрасте от 18 до 74 лет считают, что их друзья согласились бы с тем, что "хорошая жена слушается мужа, даже если не согласна с ним".

Почти пятая часть женщин в возрасте от 18 до 74 лет считает, что их друзья согласились бы с тем, что "жена должна заниматься сексом со своим мужем, даже если ей не хочется этого", - 19% женщин.

Более четверти женщин в возрасте от 18 до 74 лет соглашаются, что домашнее насилие - это личное дело и должно решаться в рамках семьи, - 26% женщин.

Почти две трети женщин в возрасте от 18 до 74 лет считают, что в целом насилие над женщинами со стороны партнеров, знакомых или незнакомых очень или достаточно распространено, - 64% женщин.

Только 17% женщин обратились за помощью в полицию или социальные службы.

Отмечается, что в рамках исследования было опрошено 2048 женщин.

Ранее сообщалось, что, по данным Минсоцполитики, среди 95 тыс. зарегистрированных лиц, которые имеют статус пострадавших от домашнего насилия, 10 тыс. - это мужчины и 763 ребенка.