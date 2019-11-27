"Укрзализныця" планирует увеличение тарифов на 22 процента

"Укрзализныця" запланировала в 2020 году повышение стоимости билетов на пассажирские перевозки. Предусматривается, что ежемесячно, начиная с марта следующего года, они будут дорожать каждый месяц на два процента, пишет Информ-UA.

Согласно с информацией Центра транспортных стратегий, специалисты которого проанализировали финансовый план акционерного общества, всего к концу 2020 года цена билетов возрастёт на двадцать два процента по сравнению с той, которая будет на начало года.

"Укрзализныця" обосновывает подорожание необходимостью увеличить свои доходы. Планируется увеличить и тарифы на транспортировку железной дорогой грузов - она будет подниматься каждый квартал на два с половиной процента.

В целом, "Укрзализныця" заложила в своей финансовый план на 2020 год увеличение доходов на тринадцать процентов. При этом, доход от перевозок пассажиров предусматривается увеличить на восемь процентов. Также акционерное общество планирует заняться продажей металлолома.

Кроме того, "Укрзализныця" хочет провести индексацию вагонов поездов, проводиться она будет в четыре этапа, в общей сложности это составил за год восемь с половиной процентов.

А тем временем, по словам Владислава Криклия, который возглавляет Министерство инфраструктуры Украины, в ведомстве в ближайшее время рассмотрят вопрос касательно пребывания Евгения Кравцова на должности руководителя "Укрзализныци".

Во время пресс-конференции сегодня, 28 ноября, он заявил, что премьер-министр Алексей Гончарук ранее уже дал свою оценку касательно ситуации, сложившейся в АТ. У властей к руководству "Укрзализныци" очень много претензий, отметил Криклий.

Гончарук высказал ряд претензий к руководству "Укрзализныци" после того, как в Украине прошли митинги железнодорожников. Он отметил, что коррупция в АТ дичайшая и нужно принимать какие-то радикальные решения, чтобы её пресечь. В первую очередь, речь идёт о кадровых решениях, подчеркнул премьер-министр.