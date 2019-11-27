Украина хочет отказаться от ямочного ремонта дорог уже с 2020 года

Министерство инфраструктуры планирует отказаться от проведения ямочных ремонтов на украинских дорогах уже с 2020 года.

Об этом Владислав Криклий рассказал в интервью УНИАН.

Мы планируем придерживаться идеи "Укравтодора" с 2020 года отказаться от ямочных ремонтов,

- сказал он.

При этом Криклий отметил, что "Укравтодор" начал отказываться от этой идеи еще при бывшем руководителе ведомства Славомире Новаке (бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши (2011-2013), экс-исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины).

Они поняли, что не очень готовы. С другой стороны, на ямках значительно легче "резать" ресурсы, чем на капитальном ремонте дорог. Ведь трудно проверить, какая яма была отремонтирована,

- сказал он.

Напомним, что в 2018 году Новак заявил, что "Укравтодор" полностью откажется от ямочного ремонта дорог в 2020 году. Однако, позже "Укравтодор" перенес планы по отказу от ямочного ремонта.