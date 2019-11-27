В Украине продают самолет Ан-148 для погашения долгов по зарплате

Государственное предприятие СЕТАМ продает арестованный пассажирский самолет Ан-148-100В. Деньги направят на погашение долгов по зарплате. Об этом сообщается на сайте СЕТАМ, передает Корреспондент.net.

Отмечается, что стартовая цена самолета на аукционе составляет более 177 млн гривен. Аукцион планируется провести 26 декабря.

Ан-148 был выпущен в 2005 году и в последний раз эксплуатировался в 2013 году.

Учитывая хорошее состояние самолета, он может стать хорошим приобретением для украинских и зарубежных авиакомпаний. Ожидаем на оживленные торги за лот,

– говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что госпредприятие СЕТАМ продало российский Boeing B 737/524 почти за 18 млн гривен. Самолет был арестован в 2015 году за долги российской компании "Трансаэро" перед международным аэропортом "Киев им. Игоря Сикорского".