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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

В ГБР появилось подразделение спецназовцев

Категория: Новости

В ГБР появилось подразделение спецназовцев

Первые оперативные сотрудники Управления специального назначения Государственного бюро расследований приняли присягу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

 

 

 

27 ноября 2018 года приняли присягу первые 300 следователей Государственного бюро расследований - этот день стал началом работы ГБР. Символично, что сегодня, спустя год, присягу первые оперативные сотрудники. Для меня, моих заместителей и всех работников это - праздник. Более года мы воевали за то, чтобы у нас были собственные оперативные подразделения. Многие этого не хотели, сопротивлялся этому. Но мы отстояли ГБР, отстояли вас,
- отметил Директор ГБР Роман Труба.

Управление специального назначения ГБР - это элитное оперативное подразделение, которое стало силой ГБР. В то же время, спецназ - это семья, ведь вы доверяете друг другу самое дорогое - жизнь. Желаю вам во всем полагаться друг на друга и всегда возвращаться домой невредимыми,
- поздравил первых сотрудников заместитель директора ГБР Александр Буряк.

Напомним, что в Законе Украины "О Государственном бюро расследований" отсутствовала должность оперативного сотрудника - поэтому невозможно было объявить конкурсы и сформировать оперативные подразделения. Лишь 16 мая 2019 года народные депутаты внесли необходимые изменения в закон. После этого началось формирование оперативных подразделений - сейчас конкурсы находятся на завершающей стадии.

Напомним, в течение года следователи Государственного бюро расследований осуществляли досудебное расследование в более 30 тысячах уголовных производствах.



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