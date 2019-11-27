Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан

Президент Америки вчера, 28 ноября, прилетел в Афганистан, чтобы поздравить американских военнослужащих с Днём благодарения и встретиться с президентом Афганистана Ашрафом Гани, передает Информ-UA.

Никого не предупредив, Трамп сделал сюрприз бойцам американской армии, которые проходят службу на авиационной базе "Баграм", дислоцирующейся вблизи Кабула. Поздним вечером он появился в расположении и разделил с солдатами и офицерами праздничный ужин. Два с половиной часа он в непринужденной обстановке общался с людьми и рассказал о переговорах с президентом Афганистана и талибами.

В прошлом году Трамп в канун Рождества предпринял подобную поездку в Иран. Теперь же, преодолев тринадцать тысяч километров, он побывал в другой воюющей стране, чтобы поддержать военных и сказать им, что позиции США сегодня невероятно сильны.

Как сообщат издание DW, ранее Трамп никогда не был в Афганистане в должности президента. В поездке его сопровождали советник по нацбезопасности Роберт О'Брайен и группа других помощников и работников спецслужб.

Глава Белого дома заявил о том, что США по инициативе представителей афганского радикального исламистского движения "Талибан" возобновили с ними переговоры. Он отметил, что талибы стремятся к перемирию и готовы заключить мирное соглашение.

Ранее для достижения чётких договорённостей, как отметил президент США, в столице Катара несколько месяцев велись переговоры сторон. Всего их было девять. Целью встреч было достижение мира и вывод американских военных из Афганистана.

Когда всё практически было оговорено, "Талибан" совершил террористический акт в Кабуле, в результате которого погиб американский военный. После этого Трамп принял решение прекратить всяческие переговоры из-за несоблюдения талибами взятых на себя обязательств.

В данный момент, по словам Трампа, они вновь просят об аудиенциях и продолжают настаивать на перемирии. Надежду на это даёт обмен пленными между США и Афганистана, который прошёл на минувшей неделе.

План, состоящий из семи пунктов, по достижению мира с талибами Трамп во время визита обсудил с президентом страны Ашрафом Гани. Во время встречи с ним, американский президент выразил Гани благодарность за помощь по освобождению двух учёных, захваченных боевиками в Американском университете Кабула.

Как сообщает издание, о визите Трампа никто не знал из соображений безопасности.