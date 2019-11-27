КНДР провела испытания ракетной установки сверхбольшого калибра

КНДР провела испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра. Об этом сообщила в пятницу центральная газета Северной Кореи Rodong Sinmun, передает УНН.

Как отмечает издание, за ракетными запусками лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который “выразил большое удовлетворение” результатами испытаний.

В результате проведения огневых испытаний ракетной системы ее преимущество и надежность были подтверждены,

— сообщила Rodong Sinmun.

По информации газеты, ракетные запуски были сделаны на испытательном полигоне Академии национальной обороны КНДР. Издание не приводит подробностей о типе или технических характеристиках ракетной установки, которая использовалась для запуска. При этом издание отмечает, что “под руководством уважаемого высшего руководителя ученые оборонной промышленности КНДР разработали беспрецедентную в мире мощную систему вооружения”.

Он (Ким Чен Ын) был полон решимости вооружить народную армию как можно быстрее, чтобы обеспечить оборону страны,

— резюмировали в издании.

Ранее южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ) сообщил, что КНДР провела в четверг вечером запуск двух ракет неустановленного типа. По его данным, пуски сделанные в сторону Японского моря. Министр обороны Японии, в свою очередь, уточнил что запущенные КНДР две баллистические ракеты поднялись на высоту 100 км и пролетели 380 км.

Это уже тринадцатый по счету ракетный пуск, осуществленный КНДР в этом году.