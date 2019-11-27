Землетрясение в Албании: минобороны сообщило о 48 жертвах и около 800 раненых

Сегодня, 29 ноября, западные СМИ сообщили о значительном увеличении количества жертв мощного землетрясения, которое потрясло Албанию в минувший вторник.

Так, издание Koha Jone со ссылкой на Министерство обороны Албании сообщило, что в данный момент насчитывается 48 погибших и 790 раненых.

Вчера, 28 ноября, по информации Геологической службы США, в Албании зафиксировали новые подземные толчки с магнитудой около 5. Это уже третья волна разрушительной стихии, которая атаковала Албанию в течение недели.

Данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра подтверждают, что землетрясение 28 ноября случилось в 42 километрах от столицы страны Тираны и в 18 километрах от моря, в частности, от курортного города Дуррес.

Напомним, землетрясение в 6,4 балла по шкале Рихтера произошло 26 ноября в 34 км к юго-западу от столицы Тираны на западе Албании. Оно уничтожило ряд домов, под завалами которых могут находиться много людей.

28 ноября стали известны новые подробности о ситуации в Албании, которая за двое суток перенесла два мощные землетрясения.

Сообщалось, что количество жертв в результате землетрясения в Албании возросло до 31. Еще около 650 человек получили травмы.



Также известно, что вчера, 27 ноября спасательные группы из более 10 стран присоединились к местным спасателям в попытке найти людей под обломками.