Минюст анонсировал закрытие тюрем и создание частных СИЗО

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала там, где они не заполнены осужденными, передает УНИАН.

У нас нет никаких достоверных данных о том, сколько заключенных находятся в местах (лишения свободы - УНИАН) по территории Украины. Мы примерно понимаем, что это больше 50 тысяч - возможно 55, возможно 53, плюс-минус несколько тысяч. Мы не можем это администрировать. Мы не понимаем, что происходит с людьми по всей территории Украины по всем учреждениям, у нас нет учета,

- заявил он.

Министр отметил, что уже запущено специально разработанное программное обеспечение, в котором будет работать каждое учреждение исполнения наказаний, где будут учитываться лица, находящиеся в учреждениях.

Это программное обеспечение позволит не только учитывать лиц, но и иметь информацию обо всех рисках, связанных с лицом,

- добавил министр.

Что мы хотим сделать? ... Наша первая цель - увеличить количество типов наказаний, не связанных с лишением свободы. Второе - мы хотим в конце концов сделать нормальные учреждения, не этот «ад».... Современное учреждение для отбывания наказаний, обустроенное всем необходимым современным оборудованием, энергоэффективное с минимальным числом работников, будет стоить его строительство с нуля около 300 млн евро на тысячу заключенных. Это огромные средства, не уверен, что наше общество готово в это инвестировать,

- рассказал он.

Руководитель Минюста заявил о намерении попробовать дать возможность работать частным СИЗО:

По сути это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть средства, смогут находиться, ожидая приговора суда. За счет этих средств мы частично сможем покрывать расходы на пребывание лиц, которые будут находиться в обычных следственных изоляторах. Попробуем сделать хотя бы на одном пилотном проекте. Посмотрим насколько эта бизнес-модель работает и в дальнейшем попробуем расширить этот эксперимент, если он окажется успешным на всю территорию Украины. Для этого потребуется немного изменить законодательство, но это в наших первоочередных планах.

Также, по его словам, одна из ключевых целей, которые планирует Минюст, - это предоставить доступ заключенным к образованию и коррекционным программам, увеличить финансирование на медицину, питание, быт и увеличить заработную плату для тех, кто работает в местах отбывания наказаний.

К сожалению, в бюджете мы не смогли получить финансирование пенитенциарной системы, поэтому единственным выходом для того, чтобы достичь этих целей, будет массовое закрытие тюрем и сокращение численности персонала там, где они не заполнены. Это будет трудно, это будет сложно. Это потребует много ресурсов, но другого выхода у нас нет. Надеюсь, что после этого сокращения мы сможем существенно увеличить заработную плату тем, кто останется и хоть как-то привести в нормальное состояние учреждения, которые останутся работать,

- подытожил министр.

Напомним, ранее в Минюсте сообщали, что следственные изоляторы в Украине заполнены на 95% и почти все не соответствуют европейским нормам.



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