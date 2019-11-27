Кабмин запустит е-сервис, который заменит бумажные квитанции

Кабинет министров планирует запустить электронный сервис, который заменит бумажные квитанции об оплате.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет. По его словам, сервис могут внедрить в течение 1 — 3 месяцев, передает Delo.ua.

Мы планируем запустить сервис, который позволит избавиться такого явления, когда чиновники требуют от граждан квитанцию об оплате (часто еще и с мокрой печатью). Что бы вы ни оплачивали (паспорт, алименты, пошлины и так далее), вы почти всегда сможете сделать платеж прямо с мобильного приложения или Интернет-банка. Нужно или платить в местных кассах, или киосках, или получать в банковском отделении квитанцию, или, в лучшем случае, распечатывать квитанцию на домашнем принтере,

— написал Дубилет.

Мы создадим веб-страницу (например, check.gov.ua), к которой через простое и надежное API смогут подключиться любые украинские банки. Пользователь заходит на страницу, вводит номер квитанции — и видит ее на экране. При необходимости можно скачать ее с наложенной ЭЦП (электронная цифровая подпись — Delo.ua). Таким образом, вы сможете сделать платеж с Приват24, monobank или иного банка, получить номер квитанции и сразу показать его чиновнику,

— отметил Дубилет.

Он также анонсировал принятия постановления, которым все госорганы обяжут пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажные квитанции.

Чиновник добавил, что этот сервис пригодится и частному бизнесу, так как часто квитанции просят не только чиновники.

Учитывая то, что сам сервис относительно простой, а регулирование происходит на уровне Кабмина, а не парламента, я рассчитываю, что мы его запустим в течение 1-3 месяцев,

— резюмировал Дубилет.