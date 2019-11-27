Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины № 205-IX, передает 112.ua.

Сейчас существуют такие армейские звания рядового, сержантского и старшинского состава: рядовой; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; старшина; прапорщик; старший прапорщик. Закон меняет этот ряд на такой: рекрут; солдат; старший солдат; младший сержант; сержант; старший сержант; первый сержант; штаб-сержант; мастер-сержант; старший мастер-сержант; главный мастер-сержант.

Также меняются и корабельные звания: мичманов больше не будет, зато появятся штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина.

Устанавливается, что по своим военным званиям начальниками являются:

- военнослужащие сержантского и старшинского состава – для военнослужащих рядового состава одной с ними воинской части;

- военнослужащие младшего офицерского состава — для военнослужащих младшего сержантского и старшинского состава одной с ними воинской части и военнослужащих рядового состава;

- майоры, капитаны 3 ранга, подполковники, капитаны 2 ранга — для военнослужащих рядового, младшего и старшего сержантского и старшинского состава;

- полковники, капитаны 1 ранга, генерал-майоры, контр-адмиралы, генерал-лейтенанты, вице-адмиралы – для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава и младшего офицерского состава;

- генерал-полковники, адмиралы – для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава;

- генералы армии Украины – для военнослужащих рядового, сержантского и старшинского состава, младшего и старшего офицерского состава, генерал-майоров, контр-адмиралов, генерал-лейтенантов, вице-адмиралов, генерал-полковников, адмиралов.

Закон повышает роль сержантского и старшинского состава в обучении и воспитании подчиненного личного состава и выполнении ими задач по назначению. Кроме этого, закон меняет название "полк" на "бригаду" и соответственно командир полка будет командиром бригады. Главный сержант бригады в мирное и военное время отвечает за предоставление командиру бригады информации и предложений по вопросам прохождения военной службы.

Согласно закону, при обращении к министру обороны Украины и его заместителям, которые являются гражданскими лицами, военнослужащий называет их должности, добавляя перед названием должности слово "пан (пани)".

Звание "мастер-сержант" заменит звание "старший прапорщик", его получат те, кто стоят на должностях главных старшин военных частей – в отдельном батальоне, полку и бригаде. Старшие мастер-сержанты будут в оперативных командованиях, воздушных командованиях, командовании морской пехоты, также в других органах военного управления. То есть звание выше, чем уровня бригады, чтобы была мотивация идти на более высокую должность. Выше них – командование видов, это уже будут главные мастер-сержанты.

Напомним, Верховная Рада приняла этот закон 17 октября текущего года 278 голосами народных депутатов.