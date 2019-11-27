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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Гончарук обещает качественные дороги через 3-5 лет

Категория: Новости / История и общество

Гончарук обещает качественные дороги через 3-5 лет

Качественные дороги, которые соединят все крупные города Украины, должны появиться в течение 3-5 лет, обещает премьер-министр Алексей Гончарук. Об этом он сказал в эфире программы "Право на власть" на канале 1+1, передает Корреспондент.net.

 

 

Наша главная задача - совместить качественными дорогами все крупные города, областные центры за следующие 3-5 лет. Я призываю новых руководителей Укравтодора и Укртрансбезопасности максимально быстро обновить руководящий состав в областях, потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы "смотрящих", или закрывали на это глаза,
- заявил Гончарук.

Он отметил, что "большое строительство" дорог начнется с марта 2020 года.

Премьер надеется, что благодаря кадровым изменениям снизится стоимость строительства дорог и их эксплуатации.

Также Гончарук отметил, что правительство не будет вмешиваться в проведение тендеров и процесс поиска подрядчиков, которые будут строить дороги.

 



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