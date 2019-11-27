В Австрии прошли газовые переговоры между Украиной и Россией

В австрийской Вене представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Встреча не анонсировалась сторонами. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики России, передает издание "Вести".

С украинской стороны на переговорах присутствовали министр энергетики Украины Алексей Оржель и руководители "Нафтогаза" и компании "Оператор газотранспортной системы Украины", с российской - министр энергетики РФ Александр Новак и глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Стороны обсудили российско-украинское сотрудничество в газовой сфере — урегулирование взаимных претензий по исполнению контрактов, условия транзита российского газа в Европу с 2020 года, перспективы прямой покупки российского газа для потребителей Украины,

Стороны обменялись предложениями по решению "наболевших" вопросов. Чиновники договорились о более интенсивной совместной работе в будущем именно в двустороннем формате в ближайшие дни.

- говорится в сообщении.

Примечательно, что переговоры произошли не в традиционном трехстороннем формате вместе с представителями третьей стороны (Европейского союза). Это были первые двусторонние переговоры Украины и России по газу с 2014 года.

Напомним, 1 января 2020 года заканчивается 10-летний транзитный контракт между Нафтогазом и российским Газпромом. Украина при участии Еврокомиссии пытается добиться от России подписания нового 10-летнего договора с транзитом газа. Однако в Нафтогазе скептически настроены по поводу его подписания: исполнительный директор группы Юрий Витренко заявил, что стоит готовиться к прекращению транзита газа с 2020 года.