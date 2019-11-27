В Словакии при спуске с гор погибли украинские альпинисты

В Высоких Татрах, на территории Словакии, недалеко от Видловой Вежи погибли два альпиниста из Украины.
Как сообщается на странице клуба альпинизма и скалолазания "Вертикаль" в социальной сети Facebook, трагедия произошла в четверг, 28 ноября, передает УНИАН.
Сообщается, что альпинистка Ирина Скрилева и инструктор Владимир Михалко начали спуск, но произошел несчастный случай.
Информацию о гибели украинских альпинистов подтвердили местные спасатели. Тела погибших спустить пока не могут – мешают погодные условия. Отмечается, что попытка транспортировать тела погибших будет сделана еще одна – в пятницу, 29 ноября.