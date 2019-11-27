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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В Словакии при спуске с гор погибли украинские альпинисты

Категория: Новости / Происшествия

В Словакии при спуске с гор погибли украинские альпинисты

В Высоких Татрах, на территории Словакии, недалеко от Видловой Вежи погибли два альпиниста из Украины.

Как сообщается на странице клуба альпинизма и скалолазания "Вертикаль" в социальной сети Facebook, трагедия произошла в четверг, 28 ноября, передает УНИАН.

Сообщается, что альпинистка Ирина Скрилева и инструктор Владимир Михалко начали спуск, но произошел несчастный случай.

Сегодня произошла трагедия, в результате несчастного случая при спуске погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрилева,
- говорится в сообщении.

Информацию о гибели украинских альпинистов подтвердили местные спасатели. Тела погибших спустить пока не могут – мешают погодные условия. Отмечается, что попытка транспортировать тела погибших будет сделана еще одна – в пятницу, 29 ноября. 

Вышел отряд из 14 человек местных спасателей. Погода не летная. Сейчас из-за сложных условий спасательный отряд прекратил работу. Попробуют завтра транспортировать. Остальные участники возвращаются на место базирования, домик Замковского. Связь с ними на данный момент отсутствует,
- рассказал детали Александр Кашел. 



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