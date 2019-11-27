Доля безналичных операций с платежными картами приблизилась к 50%

Доля безналичных расчетов операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками, за 9 месяцев 2019 года выросла на 4,7% до 49,7%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, объем безналичных операций составил 1282,6 млрд грн, операций по снятию денег в банкоматах - 1300,1 млрд грн.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма операций выросла на 27% до 2 582,7 млрд грн.

Распределение безналичных операций с использованием платежных карт по итогам 9 месяцев 2019 года свидетельствует, что на по объемам безналичных операций доминируют переводы с карты на карту - 41% (на 529,9 млрд грн).

Напомним, украинские банки по состоянию на 1 октября 2019 года эмитировали 64,7 млн штук платежных карт, что на 9,0% больше, чем на начало года. По данным НБУ, 60% от общего количества карт составляли активные платежные карты, количество которых с начала года увеличилось на 6,0% и составило 39,1 млн штук. На каждого украинца в возрасте свыше 18 лет приходится 1,1 активных платежных карт.

Отметим, что держатели платежных картукраинских банков по 2018 год совершили 3,9 млрд операций, что на 26,7% больше, чем в 2017 году, а их объем увеличился на 35,4% и составил почти 2 877 млрд грн.