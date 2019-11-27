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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Работу пассажирских перевозок в Одессе будет обеспечивать единый оператор

Категория: Новости

Программа развития городского пассажирского автомобильного и электротранспорта предусматривает создание единого оператора, который будет обеспечивать работу всех пассажирских перевозок. Об этом рассказал в ходе общественных слушаний директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько, передает Odessit.ua.

Программа состоит из десяти положений, охватывающих все стороны взаимоотношений между участниками транспортных перевозок - единого оператора, перевозчиков и пассажиров, определение прав и обязанностей каждого из них.

Единый оператор, который победит на открытом конкурсе, обеспечивает работу всех городских пассажирских перевозчиков. А введение электронного билета позволит проводить безналичную оплату проезда во всех видах общественного транспорта и даст возможность пассажирам оплачивать проезд безналично - при помощи специальных валидаторов. Это позволит исключить водителя из процесса расчетов с пассажирами,
- отметил Александр Илько.

По его словам, в ближайшем будущем планируется переход к расчету с перевозчиками не по количеству перевезенных пассажиров, а по числу совершенных рейсов.

Такой подход упорядочит движение пассажирского транспорта и исключит «гонку за пассажирами», которую сейчас нередко устраивают водители маршруток, создавая аварийные ситуации,
- заключил директор департамента.

 

 



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