Работу пассажирских перевозок в Одессе будет обеспечивать единый оператор

Программа развития городского пассажирского автомобильного и электротранспорта предусматривает создание единого оператора, который будет обеспечивать работу всех пассажирских перевозок. Об этом рассказал в ходе общественных слушаний директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько, передает Odessit.ua.

Программа состоит из десяти положений, охватывающих все стороны взаимоотношений между участниками транспортных перевозок - единого оператора, перевозчиков и пассажиров, определение прав и обязанностей каждого из них.

Единый оператор, который победит на открытом конкурсе, обеспечивает работу всех городских пассажирских перевозчиков. А введение электронного билета позволит проводить безналичную оплату проезда во всех видах общественного транспорта и даст возможность пассажирам оплачивать проезд безналично - при помощи специальных валидаторов. Это позволит исключить водителя из процесса расчетов с пассажирами,

- отметил Александр Илько.

По его словам, в ближайшем будущем планируется переход к расчету с перевозчиками не по количеству перевезенных пассажиров, а по числу совершенных рейсов.

Такой подход упорядочит движение пассажирского транспорта и исключит «гонку за пассажирами», которую сейчас нередко устраивают водители маршруток, создавая аварийные ситуации,

- заключил директор департамента.