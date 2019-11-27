Работу пассажирских перевозок в Одессе будет обеспечивать единый оператор

Программа развития городского пассажирского автомобильного и электротранспорта предусматривает создание единого оператора, который будет обеспечивать работу всех пассажирских перевозок. Об этом рассказал в ходе общественных слушаний директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько, передает Odessit.ua.
Программа состоит из десяти положений, охватывающих все стороны взаимоотношений между участниками транспортных перевозок - единого оператора, перевозчиков и пассажиров, определение прав и обязанностей каждого из них.
По его словам, в ближайшем будущем планируется переход к расчету с перевозчиками не по количеству перевезенных пассажиров, а по числу совершенных рейсов.