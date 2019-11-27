Джонсон: Brexit состоится не позднее 31 января 2020 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Brexit состоится не позднее 31 января 2020 года в случае победы консерваторов на досрочных парламентских выборах.

Об этом премьер заявил в интервью радио LBC, передает НВ.

Если мы сможем получить рабочее большинство, то Brexit состоится не позднее 31 января,

— цитирует Джонсона Reuters

Премьер добавил, что не видит причин, из-за которых Лондону необходимо продлить переходный период для осуществления Brexit.

Согласно соцопросам, на досрочных выборах 12 декабря консерваторы могут получить 359 мест из 650, что является лучшим результатом с 1987 года — времен премьерства Маргарет Тэтчер.

28 октября Евросоюз согласился отложить Brexit до 31 января 2020 года. Премьер-министр Джонсон был вынужден просить Брюссель продлить сроки переговорного процесса, поскольку британский парламент отказался сразу же одобрить новое соглашение с ЕС по Brexit.

Кризис обусловил необходимость проведения 12 декабря досрочных парламентских выборов.

Шотландия выступает против выхода Соединенного Королевства из состава ЕС, в регионе на фоне бескомпромиссной политики кабинета Джонсона усиливается стремление к независимости. Первый министр шотландского правительства Никола Стерджен заявила о планах организовать референдум о независимости Шотландии после выборов.