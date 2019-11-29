Офис президента прекратил прием электронных заявлений граждан

В Офисе президента Украины перестали принимать электронные обращения от граждан Украины, передает СТРАНА.ua.

Так, при отправке писем по адресу requests@apu.gov.ua приходит автоматический ответ, что "почтовый ящик получателя переполнен и теперь не может принимать сообщения".

Пожалуйста, попробуйте отправить это сообщение позже или свяжитесь с получателем напрямую,

- говорится в сообщении.

Консультант в ОП сообщил, что данный адрес заблокирован и по его словам, впредь заявления принимаются только в бумажной форме.

На сайте ОП в то же время сказано о возможности подачи электронного обращения.

Если Вы желаете получить официальный ответ на Ваше обращение, Вы должны отправить письмо в письменной форме на адрес: вул. Банковая, 11, м. Киев, 01220 (или подать его через Департамент по вопросам обращений граждан Офиса Президента Украины по адресу: ул. Шелковичная, 12, г. Киев),

- сообщили в ОП.

Согласно статье 5 Закона Украины "Об обращениях граждан" в обращении должно быть указано фамилия, имя, отчество, место проживания гражданина, изложена суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования. Письменное обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты. В случае несоблюдения этих требований обращение рассмотрению не подлежит,

- добавили там.

Там отмечают, что согласно Закона Украины от 2 июля 2015 года № 577-VIII "О внесении изменений в Закон Украины "Об обращениях граждан" относительно электронного обращения и электронной петиции” с 28 октября 2015 года "письменное обращение также может быть направлено с использованием сети Интернет, средств электронной связи (электронное обращение)".

В обращении должно быть указано фамилия, имя, отчество, место проживания гражданина, изложена суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования. Письменное обращение должно быть подписано заявителем (заявителями) с указанием даты. В электронном обращении также должен быть указан электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлено ответ, или сведения о других средствах связи с ним. Применение электронной цифровой подписи при отправке электронного обращения не требуется,

- говорится на сайте ОП.