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  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

Полиция предупредила об активности мошенников в черную пятницу

Категория: Новости / История и общество

Полиция предупредила об активности мошенников в черную пятницу

Стоит быть осторожными во время онлайн-покупок в черную пятницу. Об этом предупредила Нацполиция на своей странице в Facebook, передает УНН.

 

 

Так хочется всего и побольше в черную пятницу. Так же думают и мошенники. Будьте осторожны, пусть ваш онлайн-шопинг будет безопасным,
- предупредили в полиции.

Они также напомнили, что сегодня не только черная пятница, но и Всемирный день отказа от покупок. Ввели его в знак протеста против культуры чрезмерного потребления.

В полиции сделали соответствующее предписание:

Может, стоит задуматься, как думаете?



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