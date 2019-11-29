Полиция предупредила об активности мошенников в черную пятницу

Стоит быть осторожными во время онлайн-покупок в черную пятницу. Об этом предупредила Нацполиция на своей странице в Facebook, передает УНН.

Так хочется всего и побольше в черную пятницу. Так же думают и мошенники. Будьте осторожны, пусть ваш онлайн-шопинг будет безопасным,

- предупредили в полиции.

Они также напомнили, что сегодня не только черная пятница, но и Всемирный день отказа от покупок. Ввели его в знак протеста против культуры чрезмерного потребления.

В полиции сделали соответствующее предписание:

Может, стоит задуматься, как думаете?