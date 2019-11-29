Продажи детских автокресел выросли в 10 раз

После подписания Президентом закона о обязательной перевозке детей в детских автокреслах их продажи выросли в 10 раз. Об этом рассказали в сети Эпицентр, передает AUTO-Consulting.

Национальная сеть торговых центров" Эпицентр "отмечает рост продаж автокресел в последние недели в 10 раз,

- заявили в пресс-службе компании.

Также, как свидетельствуют данные Google trends, 20-22 ноября были самые большие вспышки поиска детских автокресел в сети. В этот день вступил в силу данный закон.

Кроме того, из-за высокого спроса на автокресла, наблюдаются повышенные цены на них.

Напомним, в конце октября Верховная Рада вчера приняла законопроект №1150, в котором ужесточили правила для перевозки детей автомобильным транспортом.

В соответствии с Правилами дорожного движения запрещается перевозить:

1) детей, рост которых менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста:

– в транспортных средствах без использования специальных средств (детских кресел);

– на переднем сидении легкового автомобиля - без использования специальных средств;

– на заднем сидении мотоцикла и мопеда;

2) детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля;

3) организованных групп детей в темное время суток.

В случае нарушений водителей оштрафуют на 510 грн. Повторное на протяжении года нарушение влечет за собой наложение штрафа уже в размере 850 грн.