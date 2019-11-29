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  • Дата: Вчера, 17:30
Вчера, 17:30

Продажи детских автокресел выросли в 10 раз

Категория: Новости

Продажи детских автокресел выросли в 10 раз

После подписания Президентом закона о обязательной перевозке детей в детских автокреслах их продажи выросли в 10 раз. Об этом рассказали в сети Эпицентр, передает AUTO-Consulting.

 

Национальная сеть торговых центров" Эпицентр "отмечает рост продаж автокресел в последние недели в 10 раз,
- заявили в пресс-службе компании.

Также, как свидетельствуют данные Google trends, 20-22 ноября были самые большие вспышки поиска детских автокресел в сети. В этот день вступил в силу данный закон.

Кроме того, из-за высокого спроса на автокресла, наблюдаются повышенные цены на них.

 

Напомним, в конце октября Верховная Рада вчера приняла законопроект №1150, в котором ужесточили правила для перевозки детей автомобильным транспортом. 

В соответствии с Правилами дорожного движения запрещается перевозить:
1) детей, рост которых менее 145 см или не достигших 12-летнего возраста:
– в транспортных средствах без использования специальных средств (детских кресел);

– на переднем сидении легкового автомобиля - без использования специальных средств;

– на заднем сидении мотоцикла и мопеда;

2) детей до 16-летнего возраста в кузове любого грузового автомобиля;

3) организованных групп детей в темное время суток.

В случае нарушений водителей оштрафуют на 510 грн. Повторное на протяжении года нарушение влечет за собой наложение штрафа уже в размере 850 грн.



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