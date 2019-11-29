На саммите НАТО в Лондоне будут говорить об Украине – Столтенберг

Убежден, что ситуация в Украине и усилия по выполнению Минских соглашений будут частью обсуждения в Лондоне. Мы приветствуем усилия союзников в нормандском формате (Франции и Германии – ред.) найти путь к определенному прогрессу,

Он напомнил, что Североатлантический Совет только что посетил Украину, в Киеве встречался с Президентом Зеленским, но также был в Одессе, где мог увидеть, каким образом НАТО оказывает Украине практическую помощь, в частности, в развитии военно-морских сил и средств в развитии Морской академии.

- сказал Столтенберг.

НАТО будет продолжать оказывать практическую и политическую поддержку Украине. В то же время, мы будем поддерживать усилия по имплементации Минских соглашений, с поиска устойчивого и длительного политического решения данного кризиса,

- добавил Йенс Столтенберг.