На саммите НАТО в Лондоне будут говорить об Украине – Столтенберг

Ситуация в Украине и имплементация Минских договоренностей по урегулированию на Донбассе будут среди вопросов, которые рассмотрят лидеры стран НАТО, которые 3-4 декабря встретятся в Лондоне для празднования 70-й годовщины Альянса. Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции накануне Лондонского саммита заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.
Убежден, что ситуация в Украине и усилия по выполнению Минских соглашений будут частью обсуждения в Лондоне. Мы приветствуем усилия союзников в нормандском формате (Франции и Германии – ред.) найти путь к определенному прогрессу,- сказал Столтенберг.
НАТО будет продолжать оказывать практическую и политическую поддержку Украине. В то же время, мы будем поддерживать усилия по имплементации Минских соглашений, с поиска устойчивого и длительного политического решения данного кризиса,- добавил Йенс Столтенберг.