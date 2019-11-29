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  • Дата: Вчера, 18:00
Вчера, 18:00

На саммите НАТО в Лондоне будут говорить об Украине – Столтенберг

Категория: Новости / Политика

На саммите НАТО в Лондоне будут говорить об Украине – Столтенберг

Ситуация в Украине и имплементация Минских договоренностей по урегулированию на Донбассе будут среди вопросов, которые рассмотрят лидеры стран НАТО, которые 3-4 декабря встретятся в Лондоне для празднования 70-й годовщины Альянса. Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции накануне Лондонского саммита заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает Укринформ.

Убежден, что ситуация в Украине и усилия по выполнению Минских соглашений будут частью обсуждения в Лондоне. Мы приветствуем усилия союзников в нормандском формате (Франции и Германии – ред.) найти путь к определенному прогрессу,
- сказал Столтенберг.

Он напомнил, что Североатлантический Совет только что посетил Украину, в Киеве встречался с Президентом Зеленским, но также был в Одессе, где мог увидеть, каким образом НАТО оказывает Украине практическую помощь, в частности, в развитии военно-морских сил и средств в развитии Морской академии.

НАТО будет продолжать оказывать практическую и политическую поддержку Украине. В то же время, мы будем поддерживать усилия по имплементации Минских соглашений, с поиска устойчивого и длительного политического решения данного кризиса,
- добавил Йенс Столтенберг.



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