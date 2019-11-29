Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что всю территорию Украины оцифруют уже в следующем году.

Уточняется, что Госгеокадастром был объявлен тендер на работы по аэрофотосъемке, а также создание ортофотопланов и цифровой модели рельефа.

Украина будет иметь качественные и точные 3D-модели лесных массивов, производственных сооружений, а также классификации зданий, растительности, линий электропередач и многого другого. Инвесторы смогут легко проектировать объекты и вкладывать деньги в инфраструктуру. Высокоточные данные будут использовать и в проектировании украинских дорог, эффективно орошать земли. Это также разрешит предупреждать последствия наводнений, затоплений,

– сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Отмечается, что за май 2019 года только на Закарпатье и Прикарпатье почти 400 домовладений пострадали в результате дождей и наводнений. Аэрофотосъемка позволит наработать необходимый ресурс для недопущения таких случаев.

При этом сообщается, что общая стоимость работ составит 276 млн грн, а срок выполнения рассчитан до декабря 2020 года.

В рамках подготовки к земельной реформе Госгеокадастр активно наполняет базу данных. За 3 месяца на публичной кадастровой карте появилось 6 новых информационных шаров. Сейчас внесены ведомости о 20,9 млн земельных участков (общая площадь – 43,8 млн гектар),

– сказано в сообщении.

Также уточняется, что Госгеокадастром в тестовое режиме начали использоваться данные спутникового мониторинга земли.