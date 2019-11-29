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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

В Париже определились с началом реконструкции Нотр-Дама

Категория: Новости

В Париже определились с началом реконструкции Нотр-Дама

Работы по восстановлению собора Парижской Богоматери после пожара в апреле планируют начать не раньше конца 2020 года. Это связано с необходимостью обеспечить общую безопасность для строителей.

Об этом заявил министр культуры Франции Франк Риестер в эфире телеканала BFM, передает UA.NEWS. По его словам, предстоит убрать строительные леса вокруг места, где находился обрушившийся шпиль, расчистить здание от обломков и повысить надежность конструкций.

По оценкам министра, соответствующие работы должны завершиться весной 2020 года. Параллельно будет проводиться отбор проектов по восстановлению здания. Риестер не уточнил, идет ли речь о реконструкции в прежнем виде или создании современной конструкции. В конце своего выступления он заявил о намерении «сделать Нотр-Дам еще красивее, чем раньше».

 

Напомним, 15 апреля в знаменитом парижском соборе Нотр-Дам начался пожар, который быстро распространился и охватил все здание. По предварительным данным, возможной причиной возгорания могли стать ремонтные работы.

Французские спасатели смогли локализовать пожар в соборе Парижской Богоматери и остановить распространение огня. Основную конструкцию собора удалось сохранить и не допустить полного разрушения.

Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии, Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня. Утром 16 апреля пожар в Соборе был ликвидирован.

На восстановление пострадавшего от пожара здания, семья французских миллиардеров Пино выделила 100 миллионов евро, а семья Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy готова выделить 200 млн евро.



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