В Париже определились с началом реконструкции Нотр-Дама

По оценкам министра, соответствующие работы должны завершиться весной 2020 года. Параллельно будет проводиться отбор проектов по восстановлению здания. Риестер не уточнил, идет ли речь о реконструкции в прежнем виде или создании современной конструкции. В конце своего выступления он заявил о намерении «сделать Нотр-Дам еще красивее, чем раньше».

Напомним, 15 апреля в знаменитом парижском соборе Нотр-Дам начался пожар, который быстро распространился и охватил все здание. По предварительным данным, возможной причиной возгорания могли стать ремонтные работы.

Французские спасатели смогли локализовать пожар в соборе Парижской Богоматери и остановить распространение огня. Основную конструкцию собора удалось сохранить и не допустить полного разрушения.

Структуру здания Нотр-Дам-Де Пари спасатели смогли уберечь от полного уничтожения. Великие христианские реликвии, Терновый Венец и часть Креста, с которого сняли Иисуса, также удалось спасти от огня. Утром 16 апреля пожар в Соборе был ликвидирован.

На восстановление пострадавшего от пожара здания, семья французских миллиардеров Пино выделила 100 миллионов евро, а семья Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy готова выделить 200 млн евро.