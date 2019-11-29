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  • Дата: Вчера, 19:30
Вчера, 19:30

Саммит "нормандской четверки" пройдет в Елисейском дворце

Категория: Новости / Политика

Саммит "нормандской четверки" пройдет в Елисейском дворце

Саммит "нормандской четверки", который запланирован на 9 декабря, пройдет в Елисейском дворце. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что саммит лидеров стран "нормандской четверки" начнется в "первые часы после полудня и завершится вечером". Более подробную программу обнародуют позднее.

Отметим, что ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал не завышать ожиданий от будущей нормандской встречи.

Мы и раньше говорили, и сейчас давайте не будем завышать наших ожиданий от встречи в нормандском формате, но вместе с тем, есть основания надеяться на то, что состоится субстантивный разговор,
- сказал он.

До этого секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал ключевые вопросы нормандской встречи - это будет возвращение украинских пленных, прекращение огня по всей линии фронта, решение вопроса границы и выборов по украинскому законодательству.

 



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